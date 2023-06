CALCIOMERCATO INTER NEWS/ È Brozovic d’Arabia. Lo United bussa per Onana (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BROZOVIC D’ARABIA!

Sono giorni decisivi per il calciomercato dell’Inter, con diverse notizie che riguardano le mosse della società nerazzurra sul fronte delle cessioni e degli acquisti. Uno dei nomi che sta attirando l’attenzione è quello di Marcelo Brozovic, centrocampista croato che potrebbe lasciare Milano nel giro di pochi giorni. Postando tra le storie del suo profilo Instagram un indizio, la scritta: «Loading, please wait» su una barra in fase di carica, stile batteria dello smartphone.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ L'agente di Trubin: "I nerazzurri sono una meta gradita" (21 giugno 2023)

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la cessione di Brozovic si sta definendo nelle ultime ore. Nonostante il suo rendimento positivo con la maglia dell’Inter, il club milanese potrebbe essere costretto a privarsi del talentuoso centrocampista per motivi di bilancio. Sarebbero gli arabi dell’Al-Nassr a bussare alla porta dell’Inter con un’offerta di calciomercato allettante. L’Inter ha richiesto circa 25 milioni di euro ma si potrebbe chiudere per qualcosa in meno con l’Inter subito pronta a tuffarsi sui suoi obiettivi di mercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C'è De Gea se non arriva Vicario. Dzeko verso la Turchia (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LINEA CALDA CON L’INGHILTERRA

La possibile cessione di Brozovic potrebbe portare nelle casse nerazzurre un’importante somma di denaro, che potrebbe essere utilizzata per altre operazioni di mercato. In particolare, l’Inter deve ora prendere una decisione sul riscatto di Romelu Lukaku, reduce da una doppietta realizzata col Belgio nell’ultima sfida contro l’Estonia. Il prezzo stabilito dal Chelsea per il suo riscatto potrebbe rappresentare un’importante sfida finanziaria per l’Inter, che deve valutare attentamente le proprie risorse prima di prendere una decisione definitiva.

Calciomercato Inter News/ Accordo totale per Frattesi, ma adesso serve una cessione (18 giugno 2023)

Nel frattempo, si stanno muovendo anche altre squadre sul mercato per rinforzare i propri ranghi. Una delle trattative che sta attirando l’attenzione è quella che coinvolge il portiere Andre Onana. Il giocatore camerunense è nel mirino dello United, e una sua eventuale cessione potrebbe rappresentare un’ulteriore fonte di entrate per l’Inter. Il passaggio del portiere al Manchester United potrebbe aprire ad un arrivo a Milano di David De Gea come nuovo portiere: l’Inter sembrava essersi indirizzata su Vicario ma l’estremo difensore dell’Empoli è molto vicino a sua volta alla Premier League e al passaggio al Tottenham.











© RIPRODUZIONE RISERVATA