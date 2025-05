CALCIOMERCATO INTER NEWS, FATTA PER LUIS HENRIQUE

In arrivo il secondo colpo del calciomercato Inter. Infatti dopo aver chiuso per il giovane centrocampista Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo per assicurarsi per la prossima stagione le prestazioni del brasiliano Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. Al club francese andranno 23 milioni di euro più eventuali bonus che potranno portare la cifra fino ai 25 milioni. Al giocatore dovrebbe andare un contratto di quattro anni più eventuale opzione per un quinto a 2,5 milioni euro a stagione.

L’accordo è praticamente chiuso e il giocatore dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già nei prossimi giorni. Infatti, archiviata la finale di Champions League in programma per questo sabato, per i nerazzurri sarà il momento di pensare al nuovissimo Mondiale per club. Luis Henrique approda a Milano proprio attraverso la finestra di mercato straordinaria aperta tra il 1 e il 10 giugno e sarà a disposizione per il torneo che verrà ospitato dagli Stati Uniti a partire da metà giugno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHI E’ LUIS HENRIQUE?

Luis Henrique arriva all’Inter con l’obiettivo di dare a Simone Inzaghi, o a colui che verrà dopo di lui, un ricambio giovane ma allo stesso tempo già pronto. Classe 2001 infatti Luis Henrique ringiovanirebbe parecchio la rosa dei nerazzurri. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Botafogo esordisce in prima squadra il 4 dicembre 2019. Solo sei mesi dopo attraversa l’oceano e passa al Marsiglia per 12 milioni di euro dopo. Nel 2022 a causa del poco minutaggio a disposizione nel club francese torna per una stagione in prestito al Botafogo totalizzando 44 presenze e 4 reti in stagione. Tornato in Francia diviene uno dei beniamini di Roberto De Zerbi che gli ritaglia un posto da titolare.

A 23 anni il brasiliano è già alla suo quinta stagione da professionista giocata con continuità, in questa stagione stagione ha totalizzato 35 presenze con la casacca dei biancoazzurri tra campionato e coppa nazionale, condite da 9 reti e 10 assist, inoltre con i suoi 2800 minuti è stato il terzo giocatore di movimento maggiormente impiegato della rosa, alle spalle dei soli Greenwood e Hojbjerg. Di piede destro, veloce, tecnico e abile nel dribbling il suo ruolo naturale è quello di ala destra, può essere tuttavia schierato anche a sinistra o arretrato come esterno a tutta fascia. Proprio questo dovrebbe essere il ruolo pronto per Luis Henrique all’Inter. L’attuale giocatore del Marsiglia arriva infatti a Milano come alternativa a Denzel Dumfries.