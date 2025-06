Calciomercato Inter News, si guarda alle prime uscite

Il calciomercato Inter è stato scosso totalmente dal clamoroso quanto in parte inaspettato addio di Simone Inzaghi e l’allenatore ha deciso di lasciare per intraprendere una clamorosa avventura in Arabia Saudita, all’Al Hilal. Il club nerazzurro è ancora a caccia di un sostituto e si fanno vari nomi per la panchina.

In pole position per la panchina ora Cesc Fabregas, con l’allenatore del Como che potrebbe fare un salto di qualità tra i grandi. Altre possibili alternative del calciomercato Inter sono gli ex Inter Chivu e Vieira mentre la pista De Zerbi è una scelta che intriga ma tutt’altro che semplice. La società nerazzurra però ora rischia anche di perdere alcuni giocatori della rosa, anche ‘per colpa’ di Inzaghi.

Il giornalista Nicolò Schira ha svelato che una delle prime richieste di Simone Inzaghi per l’esperienza araba è il difensore centrale Acerbi, pilastro nella sua Inter. Alla soglia dei 37 anni il difensore sarebbe propenso ad accettare questa nuova avventura, per chiudere la carriera con una ricca offerta direttamente dalla Saudi Pro League.

Calciomercato Inter News, Inzaghi pronto ad un gran mercato

Il trasferimento di Inzaghi dall’Inter all’Al Hilal ha sicuramente fatto davvero grande rumore e ora il club arabo vuole regalare un grandissimo mercato al tecnico, a partire da rinforzi in tutti i reparti. E Inzaghi sarebbe intenzionato a guardare con attenzione anche in casa Inter e in generale in tutta la serie A.

Oltre ad Acerbi piace molto Dimarco, ritenuto l’alternativa a Theo Hernandez in caso di rifiuto definitivo del rossonero. Per Dimarco c’è ancora da decidere e alla sua età un trasferimento in Arabia Saudita sarebbe per certi versi sorprendenti, stessa sorte in parte anche per Hakan Calhanoglu, sogno di Simone Inzaghi. Ma se questi appaiono complicati c’è un altro nome che potrebbe raggiungere Inzaghi e probabilmente Acerbi.

L’Al Hilal valuta la possibilità di inserire nel suo centrocampo l’armeno Henrikh Mkhitaryan, giocatore ormai 37enne ma con una grandissima esperienza. Il trasferimento in Arabia non sarebbe un grandissimo problema per lui che ha dimostrato di poter reggere i ritmi europei e non avrebbe problemi a reggere quelli arabi. Inzaghi pronto a portarsi Acerbi e Mkhitaryan in Arabia.