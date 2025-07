CALCIOMERCATO INTER NEWS, OPENDA AL POSTO DI TAREMI

Il calciomercato Inter è alle prese con diversi cambiamenti dalla fine del campionato, a cominciare da quello già avvenuto in panchina con l’arrivo di Cristian Chivu alla guida della prima squadra. Alcuni calciatori non sono stati confermati specilamente per quanto riguarda il reparto avanzato, dove si segnala la sola presenza del capitano Lautaro Martinez, di Marcus Thuram e del promettente Francesco Pio Esposito, con il fratello Sebastiano verso un prestito con diritto di riacquisto.

In questo elenco non figura perciò il nome di Mehdi Taremi, attaccante rimasto lontano dal club durante il Mondiale per Club 2025 disputato negli Stati Uniti poichè rimasto bloccato in Iran. L’ex Porto era tornato in Patria per qualche giorno prima di volare in America con i compagni ma i conflitti in Medio Oriente hanno portato alla chiusura degli aeroporti, impedendo alla punta di lasciare il Paese.

Anche a causa di questa vicissitudine che ha costretto Taremi a rinunciare alla competizione, durante la quale avrebbe quantomeno tentato di rilanciarsi a seguito di una stagione in cui ha firmato appena tre reti in quarantatre presenze quasi tutte da subentrato e condite però da nove assist vincenti per i suoi compagni, il destino del trentaduenne appare ora lontano da Milano.

Il profilo ideale individuato dal calciomercato Inter per sostituirlo è quello di Lois Openda, a giudicare dalle indiscrezioni più recenti. Centravanti legato all’RB Lipsia fino al 2028, il venticinquenne belga ha siglato tredici gol e sfornato undici passaggi vincenti in quarantatre apparizioni stagionali coi tedeschi. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter cercherà di avanzare una proposta da 30/35 milioni di euro per il cartellino di Openda sebbene sia costato 38 milioni ai biancorossi per prelevarlo due anni fa dai francesi del Lens.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASLLANI RESPINTE LE OFFERTE

Intanto dopo il mancato passaggio di Hakan Calhanoglu al Galatasaray c’è un altro centrocampista della rosa nerazzurra che sembra destinato a rimanere a Milano se verrà confermato il trend di queste settimane per il calciomercato Inter. Stiamo parlando di Kristjan Asllani, mediano che godeva di grande stima da parte del tecnico Simone Inzaghi adesso all’Al-Hilal e valutato dalla società lombarda non meno di 15 milioni di euro.

L’albanese, sotto contratto fino al 2028, ha racimolato trentanove presenze totali nella scorsa stagione ed ha anche firmato tre reti ed altrettanti assist distributi fra le varie competizioni disputate. Stando alle indiscrezioni, l’intenzione di Asllani sarebbe quella di rimanere con i lombardi ed avrebbe già respinto il corteggiamento del Betis di Siviglia. Il ventitreenne non starebbe nemmeno prendendo in considerazione pure l’interesse espresso nei suoi confronti sia dalla Fiorentina che dal Bologna, sebbene l’Inter sia pronta a privarsene.