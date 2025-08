Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Sancho la prima alternativa 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SANCHO SE NON ARRIVA LOOKMAN

L’Inter non ha ancora concluso il tormentone di calciomercato relativo al possibile acquisto di Ademola Lookman. L’Atalanta risulta essere irremovibile rispetto alla richiesta da 50 milioni di euro per il cartellino del nigeriano, il quale sta continuando a disertare gli allenamenti dopo aver evidenziato la sua volontà di lasciare Bergamo e le mancate promesse della famiglia Percassi.

La proprietà della Dea dal canto suo ha fatto sapere di essere ben più che disposta a cedere Lookman alle condizioni discusse, ma solo all’estero. I bergamaschi attendono dunque un rilancio da parte dell’Inter o ancora meglio una nuova offerta magari proveniente dall’Atletico di Madrid e nel frattempo a Milano si pensa ad un’alternativa su cui puntare.

Il primo nome nei pensieri di Marotta e Ausilio dovrebbe essere quello di Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. Il contratto in scadenza al termine della nuova stagione, ovvero a giugno del 2026, ed il desiderio di liberarsi di un calciatore che non ha offerto il contributo sperato, passando pure in prestito al Chelsea durante l’annata passata, stanno aprendo le porte del campionato italiano per l’esterno offensivo.

Già accostato al Napoli e fortemente alla Juventus, che per ora non ha comunque più affondato il colpo, Sancho ha un ingaggio elevato ma il suo prezzo è di 25 milioni di euro, addirittura una ventina in meno di quelli proposti all’Atalanta per avere Lookman. A Londra, dove è nato, con i Blues il venticinquenne ha siglato cinque reti e ben dieci assist in quarantuno presenze distribuite fra le varie competizioni disputate.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NIENTE SASSUOLO PER ASLLANI

L’Inter non sta però avendo problemi a muoversi solamente in entrata in fase di calciomercato estivo. In casa nerazzurra si pensa pure a qualche partenza così da incassare del denaro da reinvestire nell’immediato per dei nuovi acquisti oltre a liberarsi di quei calciatori su cui non si vuole più puntare per il futuro. Nella lista di questi giocatori figura da ormai qualche settimana il nome di Kristjan Asllani, mediano che non ha convinto la società e mister Chivu in vista della prossima stagione.

Le offerte per l’albanese non sono mancate sebbene sia lo stesso centrocampista a rifiutare di trasferirsi poichè convinto di poter giocare con un club che disputi le competizioni internazionali come l’Europa e la Conference League. Il desiderio di Asllani sarebbe quello di ricevere dunque una chiamata da parte del Bologna oppure della Fiorentina mentre nelle scorse ore ha respinto il corteggiamento del Sassuolo, come rivelato dall’ad Giovanni Carnevali. In precedenza Asllani aveva rifiutato pure il passaggio al Betis Siviglia, con gli spagnoli che erano pronti a sborsare 15 milioni di euro puri di aggiudicarselo.