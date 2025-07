Calciomercato Inter News: il calciatore orobici strizza l'occhio ai nerazzurri, ma l'esborso economico non è per nulla banale (6 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER, ALL IN SU EDERSON

Il calciomercato Inter continua ad insistere per Ederson. Il centrocampista dell’Atalanta è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri: secondo La Gazzetta dello Sport, dal presidente Beppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio sono tutti d’accordo sul fatto che il brasiliano sia la priorità assoluta.

Chivu non può che essere felice di questa direzione societaria e spera che l’Inter possa regalare al suo scacchiere tattico il centrocampista brasiliano. Inoltre, lo stesso Ederson non vorrebbe lasciare l’Italia per non perdere la Nazionale.

Infatti un addio in direzione Arabia Saudita rischierebbe di farlo sparire dai radar di Carlo Ancelotti. In tutto ciò però c’è da convincere l’Atalanta che aspetta 60 milioni di euro prima di sedersi intorno al tavolo per discutere del contratto.

CALCIOMERCATO INTER, BISSECK PER LEONI

Il calciomercato Inter non si ferma solamente a Ederson. Acquistato ufficialmente Bonny, che ha subito esaltato i tifosi con una sua foto da bambino con la maglia nerazzurra, i dirigenti nerazzurri cercando di piazzare il colpo Leoni.

Il difensore del Parma è anche lui il prediletto della società che spera di compiere un’operazione alla Bastoni, tra l’altro ex calciatore dei crociati così come lo è adesso Leoni. Gli emiliani non vogliono far sconti al proprio ex tecnico e chiedono 35 milioni.

I meneghini sperano di accontentare il Parma investendo da una parte dei soldi ottenuti dal Mondiale per Club e magari da un’altra qualche cessione come per esempio Bisseck, difensore che interessa parecchio all’Aston Villa.