Calciomercato Inter News: per il brasiliano ci vogliono 70 milioni per convincere la Dea. Il Manchester United non vuole prestiti (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, EDERSON COME DOPO CALHANOGLU

Il calciomercato Inter news sta lavorando per sostituire nel migliore dei modi Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro è in procinto di accasarsi al Galatasaray, anche se ad oggi manca sempre l’offera definitiva per sbloccare l’affare.

Il club turco però è sicuro di potercela fare dunque prende tempo per cercare di strappare il miglior accordo possibile. I nerazzurri dunque sono alla ricerca di colui che raccoglierà la pesante eredità che lascerà l’ex Milan e Bayer Leverkusen.

Il sogno nemmeno troppo nascosto dell’Inter rimane Ederson dell’Atalanta: portato in Italia da Sabatini alla Salernitana, il brasiliano si è imposto sempre di più durante il suo percorso a Bergamo, tanto da indossare la maglia della Nazionale.

Ora però con l’addio di Gasperini si sono aperti diversi scenari tra cui la cessione. Gli orobici non scendono sotto i 70 milioni, cifra che per l’Inter è a dir poco impossibile anche solo immaginare di poterla offrire. L’idea è inserire Asllani nella trattativa, ma l’Atalanta vuole tutto cash.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI RAFFREDDA LA PISTA HOJLUND

Il calciomercato Inter ha bisogno anche di un attaccante. Il nome di Rasmus Hojlund è quello in cima alle preferenze nerazzurre, ma come per Ederson le richieste sono troppo alte e i nerazzurri non sembrano intenzionati e nemmeno hanno le possibilità di fare follie.

I meneghini stanno provando a convincere il Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto, in modo da contenere i costi ed eventualmente rimandare la parte economica più importante alla prossima estate.

I Red Devils però non sono d’accordo e vorrebbero cedere a titolo definitivo l’ex Atalanta, convinti di poter trovare un’offerta congrua piuttosto anche altrove. Insomma, l’Inter ad oggi non ha grandi chance di chiudere l’affare Hojlund.