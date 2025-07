Il calciomercato Inter ha un unico obiettivo in difesa, Giovanni Leoni. Sebastiano Esposito può essere ceduto a titolo definitivo

Calciomercato Inter News: cessione vicina per Sebastiano Esposito

Il calciomercato Inter sembra essere più preoccupato di riuscire a completare operazioni in uscita piuttosto che andare a rafforzare una squadra che è arrivata in maniera evidente a fine ciclo e che il prossimo anno dovrà lottare fino alla fine per riuscire ad entrare tra le prime quattro e conquistare la Champions League. I milioni guadagnati quest’anno raggiungendo la finale e grazie al Mondiale per Club non verranno investiti totalmente e anzi in gran parte verranno trattenuti per arricchire la casse della società, se non per quelle operazioni che serviranno per sostituire i partenti.

Una delle cessioni che la dirigenza vorrebbe concludere è quella di Sebastiano Esposito che con la conferma del fratello Francesco Pio e la probabile permanenza di Valentin Carboni non avrà spazio in nerazzurro neanche in questa stagione ma è seguito da diverse squadre disposte ad investire. Tra i club che seguono il classe 2003 ci sono il Cagliari e la Fiorentina per la Serie A e il Lens in Ligue 1 dove i nerazzurri hanno già ceduto Satriano la scorsa estate, la prima squadra che porterà un’offerta da 10 milioni potrà aggiudicarsi il talento dell’attaccante dell’Under 23.

Calciomercato Inter News: Giovanni Leoni il difensore per il futuro nerazzurro

Una zona di campo dove il calciomercato Inter dovrebbe operare in qualsiasi caso è però la difesa dove non convince più la tenuta di Acerbi e De Vrij nel ruolo di difensore centrale per la loro età molto avanzata, la dirigenza sembra molto decisa nel acquistare un giovane talento ma la richiesta è troppo alta e complica la trattativa. Si tratta di Giovanni Leoni che i nerazzurri seguono ormai da mesi e per cui Chivu è il primo a spingere, il Parma però chiede circa 30 milioni mentre i nerazzurri si fermerebbero a 20 per un giocatore di prospettiva ma che ha dimostrato ancora poco.

Per soddisfare le richieste dei ducali quindi Marotta e Ausilio stanno pensando di cedere un altro membro della difesa che quest’anno è sembrato avere diversi limiti ma che potrebbe garantire una cifra importante, Yann Bisseck che ha attirato l’interesse di club di Premier League in particolare dell’Aston Villa. La dirigenza nerazzurra pensa di riuscire ad ottenere un’offerta tra i 35 e i 40 milioni per cui farebbe partire il giocatore senza troppi problemi, anche per la grossa plusvalenza che otterrebbe, per poi investire quasi la totalità della cifra sul difensore italiano classe 2006.