Il calciomercato Inter vede i nerazzurri in attesa di novità sul fronte Lookman. Intanto si lavora in uscita e occhio anche alle maxi offerte per i big.

Calciomercato Inter, nerazzurri aspettano Lookman

La vicenda relativa ad Ademola Lookman tiene banco in casa calciomercato Inter e l’attaccante nigeriano è letteralmente scomparso da Bergamo. L’Inter ha fissato una Deadline entro Ferragosto e vuole attendere l’Atalanta e il giocatore, sperando nell’esito positivo della trattativa. Presto il club alzerà l’offerta rifiutata qualche giorno fa e spera nell’ok della società di Percassi.

Non è escluso tra l’altro l’inserimento di un giovane nella trattativa e presto le parti si torneranno a parlare. Come alternativa il club vede Sancho, in uscita dal Manchester United mentre sono meno caldi i nomi che portano a Nusa, Nkunku e Chiesa, giocatori che per un motivo o per un altro non convincono del tutto, anzi. Proposto anche Ndiaye dell’Everton, no dei nerazzurri.

Oltre a loro occhio anche ad altre situazioni mentre intanto il club lavora in uscita. E’ praticamente fatta per il passaggio di Sebastiano Esposito al Parma, superato in extremis il Cagliari e il giocatore andrà ai Ducali per 4 milioni di euro e il 50 % sulla percentuale di rivendita del giocatore, comunque ancora molto giovane.

Calciomercato Inter, occhio a tre possibili cessioni

Oltre a Esposito il calciomercato Inter vede altri nomi in uscita ed è praticamente fatta per il giovane Palacios al Basilea. L’argentino lascia l’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro ma i nerazzurri si garantiscono una recompra per il giocatore e valuteranno cosi l’eventuale ricrescita del difensore sudamericano. Ma non è l’unico nome verso l’addio.

Come confermato dal Sassuolo il club neroverde e l’Inter avevano trovato l’accordo per Asllani ma il giocatore non ne vuole sapere ed ambisce a club di serie A che lottano per l’Europa, occhio quindi a piste come il Bologna e la Fiorentina. Il club attende offerte anche per Taremi che invece ha rifiutato il Flamengo e c’è quindi una fase di stallo per le cessioni.

Come riporta il Corriere dello Sport occhio all’addio di big e il club potrebbe vendere uno tra Bisseck e Pavard con il tedesco in particolare richiesto dalla Premier League. L’Inter cederebbe per circa 40 milioni di euro ma l’opzione Crystal Palace non convince il giocatore. In caso di addio pronto l’affondo per Leoni che resta il primo obiettivo per la difesa.