Il calciomercato Inter lavora sia alle entrata che alle uscite, il club nerazzurro lavora a diversi elementi, ma tiene banco ancora il caso Lookman.

Calciomercato Inter, si lavora alle uscite

Il calciomercato Inter vede i nerazzurri lavorare in questo momento su alcuni movimenti in uscita ed il club lavora per fare un tesoretto per poi intervenire nuovamente sul mercato. Il club nerazzurro lavora senza sosta e la priorità è cedere in attacco dove è ormai ad un passo la cessione di Sebastiano Esposito al Parma.

Il giocatore va al club ducale per circa 4 milioni di euro più il 50 % sulla percentuale della rivendita del giocatore e le parti dovrebbero definire l’accordo ad ore. Oltre alla vicenda Esposito c’è il caso di Taremi, ormai fuori dai piani di Chivu e della società: l’attaccante iraniano ha rifiutato il Flamengo, c’è stato un timido interessamento del Leeds e l’Inter spera di ricevere presto un’offerta, occhio alla cessione.

Sul giocatore c’è anche il Besiktas che invece ha chiesto il prestito del giocatore e non oltre, l’Inter preferirebbe un addio a titolo definitivo e si lavorerà in queste settimane. Tra le varie cessioni presto potrebbe partire anche Palacios, difensore argentino che potrebbe partire in queste ore e che è finito nel mirino del Basilea. Accordo ad un passo con prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Calciomercato Inter, tiene banco l’affare Lookman

Se in uscita si lavora senza sosta il calciomercato Inter in entrata è quasi tutto concentrato sul futuro di Ademola Lookman, obiettivo numero uno per l’attacco. Il giocatore è ormai una priorità dichiarata di Chivu e della società ma al momento la trattativa vive una fase di stallo tra tutte le parti coinvolte nell’affare.

L’Inter attende novità e attende che l’Atalanta faccia il reale prezzo del giocatore, Lookman intanto è fuori dall’Italia e non si allena, è in attesa di novità e c’è distanza. Insomma una situazione paradossale e ci si attende che l’Inter possa avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dall’Atalanta, si lavora senza sosta all’accordo ma è dura ed occhio alle opzioni a sorpresa.

Come riporta il Corriere dello Sport i nerazzurri valutano anche alternative e la prima alternativa a Lookman è Sancho, in uscita dal Manchester United e valutato 25 milioni, da valutare la questione ingaggio. Occhio anche ad altre alternative, piacciono anche Garnacho e Nusa, ma Lookman resta la priorità.