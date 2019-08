CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Fatta per Sanchez, idea Petagna (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter è pronto a chiudersi col botto in attacco. Nella serata di martedì si è fatto registrare il via libera su un’operazione da diversi giorni molto attesa, quella relativa all’arrivo di Alexis Sanchez in nerazzurro dal Manchester United. L’Inter preleva un altro giocatore dai Red Devils, ma se per Jordan Lukaku era servito un esborso economico da top player, per il cileno Marotta si è accordato per una formula molto meno onerosa. Fuori dai piani tecnici dell’allenatore Solskjaer, Sanchez ha avuto via libera per l’Italia in prestito secco, con l’Inter che pagherà 5 milioni di euro l’ingaggio del calciatore che ne percepisce 15 allo United, che farà dunque fronte al resto dell’ingaggio. Poi eventualmente l’anno prossimo, se il “Nino Maravilla” dei tempi dell’Udinese riuscirà a riscattarsi, Inter e United si accorderanno per il trasferimento a titolo definitivo. Antonio Conte cerca però anche un vice Lukaku e il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Andrea Petagna. L’idea è quella di un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni per la Spal da versare il 30 giugno 2020.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ICARDI, STALLO DOPO IL NUOVO INCONTRO

Il calciomercato dell’Inter potrebbe dunque arricchirsi di un centravanti: per Petagna c’è da vincere la forte concorrenza della Fiorentina, ma il club nerazzurro sembra molto deciso dopo l’esito del nuovo incontro che era stato fissato tra la dirigenza e Mauro Icardi. Il giocatore ha voluto confrontarsi con Marotta ed altri referenti del club dopo l’ennesima polemica scoppiata e il botta e risposta tra Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, e lo stesso Marotta, che aveva negato che i vertici dell’Inter avessero in mentre di confermare Icardi. Rispondendo alle domande di Sky Sport, Marotta ha laconicamente confermato che nulla è cambiato con l’ex capitano e che la situazione dell’argentino è sempre in stallo: “Confronto con Icardi? Tutto bene. La posizione rimane quella di ieri? Sì.” Dunque Icardi sempre fuori dal progetto tecnico anche se nessuna vera offerta dovesse palesarsi da altri club per l’argentino. Una situazione che in quest’ultima settimana di calciomercato potrebbe cambiare le prospettive di Icardi e portarlo ad accettare all’ultimo momento offerte, come quella del Napoli, che forse troppo precipitosamente sono state da lui snobbate.

