Calciomercato Inter News/ Fiducia per Hermoso a zero, congelati due rinnovi importanti (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: FIDUCIA PER HERMOSO

C’è fiducia per un potenziale colpo del calciomercato Inter: si guarda alla difesa, un reparto che quest’anno ha avuto un rendimento sopra le attese ma che chiaramente andrà rinnovato, perché l’età di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij avanza e infatti entrambi si sono fermati più di una volta. Aspettando che un elemento come Yann Aurel Bisseck, comunque in crescita, diventi pienamente affidabile, l’Inter sta tenendo monitorata la situazione che riguarda Mario Hermoso. Nome che riapre una ferita, perché lo spagnolo gioca nell’Atletico Madrid che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League; tuttavia sarebbe un’ottima occasione di calciomercato, perché ha il contratto in scadenza e, come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, non sarebbe intenzionato a rinnovare.

Con Hermoso l’Inter porterebbe in casa un difensore solido ed esperto, ma ancora non troppo in là con gli anni (è un classe ’95) che dunque potrebbe garantire rendimento immediato e durata per qualche anno; infatti, si parla di un possibile quadriennale a 5 milioni a stagione con l’eventualità di arrivare ad un quinto anno. Da valutare però la concorrenza, che non manca: in Premier League ci sarebbero West Ham e Aston Villa e qui gli stipendi potrebbero essere maggiori, l’Inter dunque dovrebbe convincere Hermoso con blasone, progetto e la possibilità di giocare in Champions League che però, attenzione, potrebbe essere una carta schierabile anche dal club di Birmingham.

CONGELATI DUE RINNOVI IMPORTANTI

Il calciomercato Inter sta anche lavorando sul fronte dei rinnovi: certamente rinforzare la squadra è una priorità ma intanto bisogna anche blindare i pezzi pregiati. Due di questi sono Lautaro Martinez e Nicolò Barella, per i quali sarebbe tutto fatto: il capocannoniere della nostra Serie A ha raggiunto con Piero Ausilio un’intesa sulla base di 9 milioni di euro di parte fissa, ci sarebbe da ragionare sui bonus ma comunque la proposta è sul tavolo e sarebbe solo da firmare. Stesso discorso per quanto riguarda Barella, che invece andrebbe a percepire 7 milioni di euro; il problema però, come scrive anche Tuttosport, è che al momento è tutto fermo per la trattativa Oaktree-Zhang.

Come noto, il fondo di investimento sarebbe disposto a rifinanziare l’Inter ma solo se gli Zhang dovessero trovare un nuovo investitore; la famiglia cinese deve dare il beneplacito sui rinnovi del contratto ma è impegnata in questo affare che porta via tempo e risorse, dunque fino alla deadline del prestito – prevista per il 20 maggio – è possibile che non ci saranno firme. Ad ogni modo, come detto, che Lautaro Martinez e Barella siano pronti a prolungare non è in discussione; casomai, qualora dovesse saltare il rifinanziamento potrebbero cambiare in toto gli scenari di calciomercato per l’Inter, e a quel punto si vedrebbe…











