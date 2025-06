Il calciomercato Inter è legato specialmente all'attacco, ci sono nomi in uscita mentre in entrata la priorità resta quella legata al parmense Bonny.

Calciomercato Inter, il club pronto alla rivoluzione in attacco

Il calciomercato Inter ancora deve cominciare sul serio con i nerazzurri al momento impegnati al Mondiale per club e che domani si giocheranno la qualificazione contro gli argentini del River Plate. La formazione milanese ha come attacco titolare la coppia composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram ma oltre a loro ci sarà una rivoluzione nel reparto.

Dopo gli addii di Arnautovic e Correa anche l’iraniano Taremi è pronto a salutare e sul giocatore ci sono Besiktas e Fenerbahce. Si tratta sulla formula, l’Inter vuole un addio a titolo definitivo mentre i club turchi cercano un prestito, anche eventualmente oneroso. Oltre al giocatore c’è da considerare la situazione dei fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito.

Il primo potrebbe a sorpresa restare, diversi club lo vogliono ma il giocatore piace molto a Chivu che lo conosce bene e potrebbe optare per la permanenza mentre Sebastiano vede il suo futuro segnato. Il giocatore ha solo un anno di contratto e al momento non ci sono possibilità di rinnovo, secondo quanto riporta La Nazione su di lui c’è la Fiorentina, pronta a investire poco più di 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Hojlund non è semplice. Bonny sempre più vicino

Se da un lato ci sono certezze riguardo le cessioni il calciomercato Inter vede ancora dubbi su possibili rinforzi in attacco, piace molto Hojlund ma al momento l’affare è piuttosto complicato. Il Manchester United vuole una cessione a titolo definitivo e valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, l’Inter punta un prestito con diritto e al momento quindi l’affare appare come molto complicato.

In caso di addio a Hojlund è molto più facile la permanenza di Pio Esposito con i due che vedono quasi sicuramente incrociare il loro futuro. La formazione nerazzurra però è sempre più vicina a chiudere per l’attaccante francese del Parma Bonny, giocatore che i Ducali valutano tanto e si lavora per trovare la quadra alla trattativa.

L’Inter ha offerto circa 25 milioni di euro per il suo cartellino, il Parma chiede qualcosa in più ma la sensazione è che l’affare sia vicino alla chiusura, l’accordo è sempre alle porte e – in caso di qualificazione agli Ottavi – non è da escludere un esordio di Bonny già al Mondiale per club. L’Inter lavora all’attacco ed il colpo è più vicino.