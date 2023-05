Calciomercato Inter News/ Frattesi e Scalvini: Marotta insegue la linea dei giovani

CALCIOMERCATO INTER NEWS: FRATTESI PER LA MEDIANA?

Lo ha confermato Beppe Marotta, parlando del calciomercato Inter: la società nerazzurra sta seguendo con vivo interesse Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che fa gola a parecchi club. Un’estate fa sembrava fatto il ritorno alla Roma, società nella quale Frattesi è cresciuto; poi si è scelto di lasciarlo un altro anno al Sassuolo per farlo maturare, e il calciatore ha risposto presente alle aspettative. Di fatto sta viaggiando sugli stessi numeri degli ultimi due anni in Serie B: 13 gol in 74 presenze tra Empoli e Monza (ma aveva fatto bene anche all’Ascoli), mentre in neroverde, naturalmente in Serie A, finora ha messo insieme 71 apparizioni condite da 11 gol.

Centrocampista completo che lo scorso giugno ha anche fatto l’esordio in nazionale, se acquistato dall’Inter potrebbe formare una grande coppia di interni con Nicolò Barella; pensando poi alla regia di Kristjan Asllani (se confermerà la crescita), l’Inter potrebbe aver sistemato il centrocampo per parecchi anni, perché comunque Frattesi deve ancora compiere 24 anni e dunque è particolarmente giovane. Vedremo: come detto da Marotta, non sono in poche le squadre che stanno seguendo l’evoluzione del calciomercato, dunque potrebbe profilarsi un’intensa battaglia di calciomercato… (agg. di Claudio Franceschini)

PIACE ANCHE SCALVINI

Sempre seguendo le parole di Marotta, il calciomercato Inter è sulle tracce anche di Giorgio Scalvini: qui, forse ancor più di Frattesi, il discorso riguarda qualunque big della nostra Serie A e non solo, perché già qualche giorno fa parlavamo di come il difensore dell’Atalanta fosse appetito anche da certe corazzate straniere. Con Scalvini l’Inter sogna di ripetere l’operazione che aveva portato ad Appiano Gentile Alessandro Bastoni: acquistato nel 2017, era stato lasciato in prestito all’Atalanta e poi girato anche al Parma ma, rientrato alla base, era diventato immediatamente titolare nella difesa a tre impostata da Antonio Conte.

La differenza è che, con tutta probabilità, Scalvini arriverebbe all’Inter per rimanerci: bisognerà infatti coprire la sempre più probabile partenza di Milan Skriniar, e del resto il classe 2003 dell’Atalanta ha giocato parecchio nel corso di questa stagione, dimostrando di avere la stoffa giusta per essere titolare in una squadra che lotta per lo scudetto. Naturalmente la valutazione che l’Atalanta fa del cartellino di Scalvini è particolarmente alta; anche per questo motivo Marotta si dovrà muovere in anticipo per bruciare la concorrenza, sembra però plausibile pensare che l’anno prossimo il difensore non vestirà più la maglia dell’Atalanta.











