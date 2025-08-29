Il calciomercato Inter si riapre a sorpresa, sia in uscita che in entrata. Frattesi potrebbe ora davvero partire, si lavora alla cessione.

Calciomercato Inter, occhio al colpo last minute

Il calciomercato Inter è fermo da diversi giorni e Marotta ha ufficialmente detto che è finito ma occhio ai colpi di scena e nelle prossime ore potrebbe essercene uno. Davide Frattesi era incedibile fino a qualche ora fa ma come riporta Sky Sport a sorpresa si è inserito il Newcastle ed ora è pronto ad un affondo serio sul giocatore.

I Magpies hanno offerto 40 milioni di euro, un affare in prestito con obbligo di riscatto legato solo a certe condizioni (si parla di qualificazione Champions) e al momento l’Inter ha rifiutato, poco convinta dalle condizioni per il riscatto. Il club nerazzurro ha chiarito le cose, vuole una formula a titolo definitivo più certa e soprattutto si deve chiudere tutto in poche ore e rapidamente.

Da questa situazione possiamo quindi intuire che il mercato dell’Inter non è finito e che – se il club alla fine cederà Frattesi – si potrebbe aprire con decisione il mercato in entrata ed i tifosi stanno lanciando varie idee. In primo luogo il club potrebbe riaprire nuovamente la pista che porta a Lookman, occhio ai colpi di scena.

Calciomercato Inter, via Frattesi e pronto un nuovo colpo

Con il calciomercato in chiusura l’Inter potrebbe vedere una clamorosa svolta nelle prossime ore. Tutti pensavano ad una chiusura ma ora l’addio di Frattesi non è utopia ed un’eventuale cessione potrebbe portare ad un nuovo innesto, che sia in attacco o eventualmente in difesa. Il sogno Lookman è ancora molto forte sui social ma resta una pista comunque complicata.

In alternativa per l’attacco resta il nome di Openda, in uscita dal Lipsia e tra i vari nomi accostati ai nerazzurri. Un nome gradito ai nerazzurri è anche quello di Antony anche se la pista resta molto complicata, l’ingaggio del talento verdeoro è fuori dai limiti di Oaktree o eventualmente la società nerazzurra potrebbe investire in difesa.

Uno dei nomi più graditi è il francese Jacques, un giovane del Rennes che piace e non poco alla dirigenza nerazzurra. Al momento è una pista flebile ma con la cessione di Frattesi il mercato nerazzurro potrebbe riaprirsi, occhio alle ultime novità e le prossime ore potrebbero regalare interessanti cambiamenti.