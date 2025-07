Il calciomercato Inter tratta altre due possibili uscite, quella di Davide Frattesi e quella di Marcus Thuram

Calciomercato Inter News: Marcus Thuram libera Vlahovic

Il calciomercato Inter sembra essere in pieno caos con sempre più calciatori vicini all’addio o che sembrano poter essere obiettivi concreti di altre squadre per la situazione al limite nei rapporti con società e alcuni compagni di squadra, per la società non ci sono incedibili e per chi vorrà lasciare la squadra si cercherà la situazione più convincente. Dopo una settimana quindi la dichiarazione di Lautaro Martinez prima e di Beppe Marotta poi sembra aver portato più risvolti negativi che positivi non riuscendo a dare una scossa a dei giocatori che lo scorso si sono visti togliere tutti i trofei possibili in cui erano in gioco.

Uno dei giocatori che sembrerebbe aver manifestato disaccordo dopo le dichiarazioni del capitano è il suo compagno di reparto Marcus Thuram per cui negli ultimi giorni si sono intensificate le voci che portano ad un suo addio con Arsenal e Manchester United in vantaggio su tutte le altre perché pronte ad offrire i 70 milioni chiesti dai nerazzurri. Un’altra possibilità, anche se più remota, è quella che porta Marcus insieme al fratello Kephren a vestire la maglia della Juventus in un’operazione che porterebbe Dusan Vlahovic in nerazzurro insieme ad una cifra intorno ai 40 milioni.

Calciomercato Inter News: futuro di Davide Frattesi lontano dall’Italia

Una delle pedine che il calciomercato Inter vede in uscita già da tempo è Davide Frattesi che già nel mese di gennaio aveva espresso la sua volontà di lasciare Milano per una squadra dove potesse avere un ruolo più importante, o almeno da titolare indiscusso, la sua decisione di tornare in Italia dalla tournée americana per un lieve infortunio mette di nuovo in dubbio la sua volontà di restare in nerazzurro. Le due ipotesi più accreditate sembravano essere le due squadre romane ma i recenti sviluppi e limitazioni per il calciomercato della Lazio e della Roma impongono il calciatore a doversi accontentare di altre soluzioni in caso chieda la cessione.

Due possibili squadre interessate al centrocampista italiano sono due grandi del calcio europeo che non avrebbero problemi a portare all’Inter i 35/40 milioni richiesti per la cessione di un ragazzo ancora venticinquenne, perno anche della Nazionale e che quando schierato si è sempre dimostrato pronto per giocare da titolare in nerazzurro. La squadra più interessata è l’Atletico Madrid, Simeone si è innamorato del giocatore per il suo carattere e la facilità con cui si inserirebbe nel sistema di gioco colchonero, l’altra possibilità contemplata dagli uomini del calciomercato Inter è il Manchester United a cui manca un centrocampista con le sue caratteristiche e la sua capacità di fare gol.