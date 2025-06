Il calciomercato Inter vede importanti novità su Hakan Calhanoglu. Futuro ancora in bilico per l'attaccante Francesco Pio Esposito, richiesto da tanti club.

Calciomercato Inter, annuncio che sa di smentita su Calhanoglu

Il calciomercato Inter vede al momento una situazione di stallo complice anche il fatto che i nerazzurri e tutta la società sono impegnati negli Stati Uniti nel nuovo format del Mondiale per club e quindi è complicato parlare di trattative di mercato. Nelle ultime ore però sono arrivati importanti aggiornamenti dall’Europa e ora può cambiare tutto.

Negli ultimi giorni ci sono stati vari rumors sul futuro di Hakan Calhanoglu, regista nerazzurro e perno della formazione milanese negli ultimi anni. Il giocatore è stato accostato al Galatasaray, squadra principale del suo paese e anche via social (vedi il padre) sono arrivati vari messaggi che sembravano andare in questa direzione ma ora è stato il club a voler cambiare tutto.

Il presidente del Galatasaray è intervenuto in queste ore per affermare che – pur stimando e considerando Calhanoglu un grande giocatore – i contatti che ha avuto con lui telefonicamente erano solo per amicizia e non c’erano fini di calciomercato. Insomma una smentita netta e per alcuni deriva specialmente dalle richieste nerazzurre che valutano il turco circa 40 milioni di euro, ben distante dalle possibilità del club giallorosso.

Calciomercato Inter, è asta totale per Pio Esposito

Il calciomercato Inter sta vivendo ore complicate anche in entrata e si complica notevolmente la pista che porta a Giovanni Leoni. Il giovane centrale del Parma è l’obiettivo numero uno per la difesa, ma il club ducale valuta molto il giocatore e soprattutto non vorrebbe privarsene già in questa stagione ma direttamente tra 1 o 2 anni.

Se le trattative per Bonny avanzano tranquillamente diversa è la situazione relativa al giovane difensore centrale e oltre a ciò l’Inter deve seguire la concorrenza di top club come Juventus e Milan, entrambi a caccia di un centrale difensivo. Ma in casa Inter occhio anche alla situazione dell’attaccante Francesco Pio Esposito, attualmente ai box per un infortunio.

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano la Fiorentina è pronta ad inserirsi con prepotenza nella corsa a Francesco Pio Esposito e potrebbe valutare di presentare un’offerta. I nerazzurri preferirebbero un prestito e sulle sue tracce ci sono anche altri club, come ad esempio Bologna, Lazio e Torino. Occhio poi anche all’opzione permanenza, non da escludere totalmente in caso di mancato arrivo di Hojlund.