Il calciomercato Inter segue David Alaba al posto di Marc Guehi. Morten Frendrup può essere il mediano che manca

La stagione dei nerazzurri fino a questo momento potrebbe essere considerata positiva, soprattutto in relazioni alle voci di rivoluzione totale che erano state lanciate in estate dopo la sconfitta in finale di Champions League e l’addio di Simone Inzaghi, l’unica nota positiva però sono i nuovi acquisti che stanno faticando a trovare spazio.

Il calciomercato Inter quindi potrebbe decidere di cederli in prestito a squadra dove avrebbero un titolarità assicurata e potrebbero crescere mentre verrebbero sostituiti da giocatori più pronti alla Serie A e ad un ruolo da protagonista in un top club.

L’esempio lampante di questa difficoltà è quello di Andy Diouf, il centrocampista francese infatti ha fin qui ottenuto pochissimi minuti nei quali tra le altre cose non è sembrato del giusto livello per poter contendere un posto nelle rotazioni di un centrocampo tra i migliori del campionato.

La soluzione di calciomercato che l’Inter avrebbe trovato sarebbe quindi quella di girarlo in prestito e al suo posto aggiungere un giocatore con caratteristiche da recupera palloni, che mancano nell’attuale rosa, e la scelta è ricaduta su Morten Frendrup, ventiquattrenne danese del Genoa.

Dove invece il calciomercato Inter cercherà di fare colpi dai nomi importanti è la difesa che ha ancora la necessità di trovare un sostituto per Acerbi e De Vrij, ormai troppo avanti con l’età, e una possibile alternativa per Bisseck che sembra pronto ad accettare le proposte che arrivano dalla Premier League.

La soluzione che i nerazzurri starebbero valutando è quella di un calciatore in scadenza di contratto e che negli ultimi anni è stato vittima di diversi infortuni, il trentatreenne austriaco del Real Madrid David Alaba che tornando in forma potrebbe essere il nuovo leader della difesa nerazzurra.

La scelta di spostare l’attenzione sull’ex Bayern Monaco arriva anche dalle difficoltà nella trattativa per portare in Italia Marc Guehi a parametro zero, il difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese infatti lascerà alla fine dell’anno la sua squadra per la scadenza di contratto e questa occasione ha attirato diversi top club europei che possono garantire una quantità maggiore di soldi.

In pole position in questo momento infatti non c’è più l’Inter ma c’è il Bayern Monaco che rischia di perdere Upamecano a parametro zero, e diretto verso Madrid, e ha individuato nell’inglese il suo sostituto.