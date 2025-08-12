Calciomercato Inter news: per il mediano del Genoa c'è la concorrenza dell'Atalanta. Il Galatasaray spinge per Pavard (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, LOOKMAN: IL TEMPO STRINGE

Il calciomercato Inter si infiamma a meno di due settimane dall’esordio stagione in campionato. Ademola Lookman è sempre il pensiero fisso dei nerazzurri, anche se col passare del tempo la trattativa potrebbe clamorosamente arenarsi.

Ademola resta ancora in attesa di novità in quel di Londra, dove si allena nella speranza di raggiungere i meneghini. Detto ciò però l’Atalanta non apre alla cessione per meno di 50 milioni di euro e per giunta ad un rivale in campionato.

A questo punto, se non dovesse succedere nulla di significativo, Lookman dovrà rassegnarsi e tornare a giocare a Bergamo. Sicuramente non sarà facile dopo tutto ciò che è successo, ma al tempo stesso e non arrivassero alle offerte sarebbe la soluzione più logica.

CALCIOMERCATO INTER, ZIELINSKI AI SALUTI

Il calciomercato Inter non è solo la saga Lookman. Anzi, sono parecchi i nomi che circolano in orbita Inter si in entrata che in uscita. Tra questi è rispuntato dopo un periodo di assenza Frendrup del Genoa, innesto che farebbe comodo in mediana a Chivu.

Per il giocatore del Genoa servono almeno 25 milioni, facendo attenzione naturalmente alla concorrenza con l’Atalanta che aveva già sondato il terreno in passato. Il suo arrivo aprirebbe come ovvio che sia a delle cessioni nella zona nevralgica del campo.

Il primo indiziato a lasciare l’Inter a centrocampo è Zielinski, arrivato a parametro zero dal Napoli ma senza mai riuscire a consacrarsi in nerazzurro, complici anche problemi fisici. Un altro che potrebbe salutare Milano è Pavard, seguito dal Galatasaray.