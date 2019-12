Calciomercato Inter news/ Gabigol, trattativa bloccata con il Flamengo

Gabigol è naturalmente un nome importante per il calciomercato Inter in questa sessione invernale. Quello che rischiava di essere un bidone si è trasformato nella fonte di un potenziale tesoretto per l’Inter grazie all’anno da favola vissuto da Gabigol con la maglia del Flamengo, di cui è stato il capocannoniere nella cavalcata verso il trionfo nella Coppa Libertadores. Il prestito scadrà ufficialmente il 31 dicembre, di conseguenza fra pochi giorni Gabigol tornerebbe ad essere a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter, teoricamente a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo della società nerazzurra e dell’allenatore tuttavia è quello di cedere il brasiliano, stavolta a titolo definitivo, per ricavarne una cifra di almeno 20 milioni di euro e magari anche qualcosa in più, niente male per chi in Europa sembrava un flop clamoroso dopo avere fallito anche al Benfica oltre che nell’Inter.

CALCIOMERCATO INTER: PER GABIGOL TRATTATIVA FERMA CON IL FLAMENGO

Gabigol ha vissuto un 2019 da sogno, nel quale ha vinto prima il campionato brasiliano e poi appunto anche la Libertadores con la maglia del Flamengo, due successi ai quali l’attaccante ha contribuito con la bellezza di 34 gol, dunque da protagonista assoluto. La soluzione più logica dunque sembrava una cessione proprio al club sudamericano, ma la trattativa sembra bloccata. In parte è una questione economica fra Inter e Flamengo, perché domanda e offerta ancora non coincidono, in parte pesa la volontà dello stesso Gabigol, che vorrebbe provare di nuovo a sfondare in Europa, magari in Premier League che è il campionato preferito di Gabriel Barbosa. Tuttavia nessuna società inglese per il momento si è fatta avanti: l’Inter spera che la situazione si sblocchi in fretta, perché 20 milioni o anche qualcosa in più farebbero molto comodo a gennaio a Beppe Marotta e Piero Ausilio.

