CALCIOMERCATO INTER NEWS, PAVARD E SOMMER SEGUITI DAI TURCHI

Il calciomercato dell’Inter è molto attivo nella ricerca di rinforzi utili alla prima squadra. Gli eventuali movimenti in entrata in questo momento sarebbero tuttavia condizionati dalle cessioni dato che la dirigenza interista spera di poter incassare del denare da reinvestire immediatamente tramite qualche partenza, salutando elementi non ritenuti indispensabili.

Nella lista dei giocatori che potrebbero dire addio ai nerazzurri figura il nome di Benjamin Pavard, in scadenza di contratto a giugno 2028. I milanesi vorrebbero cedere un difensore e preferirebbero doversi privare del francese piuttosto che non puntare più sul tedesco Yann Bisseck, il quale piace a squadre militanti in Premier League fra cui spicca particolarmente l’interesse del Crystal Palace.

Il ventinovenne, che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana dal suo arrino nel nostro Paese, è reduce da trentotto apparizioni raccolte nella passata stagione, impreziosite da una rete ed un assist. Secondo la redazione di Fanatik, il Galatasaray vorrebbe presentare un’offerta per il Nazionale transalpino e vorrebbe mettere le mani pure su un altro calciatore.

I giallorossi vorrebbero accaparrarsi Pavard con la formula del prestito, una soluzione questa che non piace affatto all’Inter. I lombardi aprirebbero al trasferimento del centrale solo davanti ad una proposta economica importante ed in caso contrario sono ben felici di trattenerlo. I turchi non dovrebbero aggiudicarsi nemmeno Yann Sommer, l’altro interista accostato alla squadra di mister Buruk. Il rapporto che lega lo svizzero ai meneghini scadrà a giugno del 2026 e pensare ad una risoluzione contrattuale anticipata per andare a giocare in Süper Lig a parametro zero è un’eventualità da scartare a priori.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI PIACE AL LIVERPOOL

Nel frattempo la dirigenza dell’Inter continua a lavorare sottotraccia su alcuni obiettivi di calciomercato che potrebbero anche non arrivare entro la fine di questa finestra estiva. In cima all’elenco dei calciatori che potrebbero fare al caso dei nerazzurri per il futuro c’è senza dubbio Giovanni Leoni, il quale viene però valutato dal Parma non meno di 40 milioni di euro. Il diciottenne sarebbe contento di poter ritrovare mister Chivu dopo la salvezza conquistata lo scorso anno così come di proseguire il suo percorso con i ducali senza approdare immediatamente in una big.

Se l’Inter, che spera ancora di potersi accaparrare il romano magari per una trentina di milioni, vorrà davvero aggiudicarselo dovrà però fare i conti con una nuova pretendente. Sulle tracce di Leoni si registra infatti da settimane la presenza di altre società fra cui i cugini del Milan, dove è particolarmente gradito dal tecnico Allegri stando ai rumors, ma nelle ultime ore il Liverpool avrebbe preso contatto col Parma per trattare l’acquisto del giocatore. Gli emiliani riflettono sul da farsi coi Reds che sperano forse di aver maggior successo con un altro italiano dopo che Chiesa non è riuscito a rendere come ci si aspettava.