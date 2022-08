CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Giornata decisiva per Acerbi, Agoume e Salcedo in stand by

Calciomercato Inter news, l’arrivo di Acerbi dalla Lazio è ormai imminente

L’approdo di Francesco Acerbi all’Inter sembra essere ormai solamente una questione di ore per questa parte finale della sessione estiva di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse ieri oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento del centrale Campione d’Europa con la Nazionale italiana ed attualmente ancora sotto contratto con la Lazio fino al giugno del 2025. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri aveva spiegato in un’intervista che il giocatore aveva espresso la volontà di partire al termine della scorsa stagione.

Individuato come sostituto di Ranocchia, che ha firmato a parametro zero con il Monza, Acerbi arriva a Milano dopo aver già giocato nel Milan e ritrova mister Simone Inzaghi che lo ha già allenato proprio nella Capitale. L’alternativa rappresentata da Manuel Akanji del Borussia Dortmund potrebbe diventare un obiettivo per giugno essendo in scadenza nel 2023 e per Acerbi si attende solo il via libera dal patron Zhang così che possa firmare il contratto da 2,2 milioni di euro e ricoprire il ruolo di vice De Vrij per questa stagione.

Calciomercato Inter news, Agoume e Salcedo potrebbero ancora partire

Detto dell’imminente arrivo di Acerbi all’Inter, in casa nerazzurra i dirigenti continuano a valutare offerte per un paio di elementi presenti in rosa in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. L’attaccante Eddie Salcedo potrebbe infatti salutare Milano viste le tante proposte ricevute e al momento in vantaggio per lui ci sarebbe l’Hellas Verona che in estata ha venduto Simeone al Napoli. Il francese Lucien Agoume attenderebbe sempre invece una chiamata dal Lorient avendo rifiutato diverse squadre della Serie B oltre alla neo promossa Cremonese.

