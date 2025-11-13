Il calciomercato Inter punta ad Alexsandar Stankovic e Joel Ordonez del Club Brugge e a Giovane come alternativa a Lookman

Calciomercato Inter News: Giovane il nuovo Lookman

Dopo la fine della scorsa stagione e con una sessioni di trasferimenti poco convincente, in molti si aspettavano un anno difficile per i nerazzurri vice campioni d’Europa, che però con la guida di Christian Chivu stanno riuscendo a mantenere il livello avuto negli anni passati e ad essere in testa alla classifica.

Nonostante questo però la dirigenza sta già lavorando per i prossimi calciomercato Inter per riuscire a ringiovanire una rosa abbastanza vecchia senza però perdere la competitività in Serie A e in Europa, e senza dover investire cifre eccessivamente elevate.

Una zona di campo dove la squadra nerazzurra dovrebbe essere sistemata per le prossime stagioni è l’attacco che può vantare di una coppia titolare invidiata in tutta Europa, Lautaro Martinez e Thuram, e due sostituti di altissimo livello come Bonny ed Esposito che hanno dimostrato di essere al livello richiesto.

Nonostante questo però l’intenzione di Chivu di cambiare modulo e stilema tattico rimane e per questo si cercherà in estate di aggiungere un calciatore capace di giocare come seconda punta ma anche come trequartista o esterno, e il profilo individuato è quello di Giovane, ventunenne brasiliano del Hellas Verona e sorpresa della stagione.

Calciomercato Inter News: Aleksander Stankovic e Joel Ordonez arrivano in coppia dal Belgio

Dove invece la necessità che il calciomercato Inter operi per ringiovanire e rinforzare il reparto è maggiore sono il centrocampo e la difesa, il primo per la presenza di giocatori in fase calante come Mkhitaryan e Zielinski e altri che non hanno convinto o potrebbero chiedere la cessione come Diouf, Frattesi e Calhanoglu.

In quel reparto l’intenzione potrebbe essere quella di riportare in nerazzurro Aleksander Stankovic che con il Club Brugge sta stupendo e su cui il club milanese ha un diritto di recompra a cifre nettamente inferiori a quelle richieste dai belgi.

Con la stessa squadra poi Marotta e Ausilio vorrebbero intavolare una trattativa per l’acquisto di un giovane difensore che andrebbe a prendere il posto di Acerbi e De Vrij al centro del terzetto di difesa e che potrebbe anche essere schierato in una difesa a 4 senza bisogno di adattamento.

Si tratta dell’ecuadoriano Joel Ordonez di ventuno anni che in estate era stato accostato anche all’Atalanta e che il club belga valuta non meno di 30 milioni, l’Inter però forte dell’interesse per il centrocampista serbo spera di poterli acquistare entrambi per una cifra complessiva non troppo alta.