CALCIOMERCATO INTER NEWS: GIOVANNI LEONI, LE PARTI RESTANO DISTANTI

Giovanni Leoni è il nome in copertina oggi, venerdì 11 luglio 2025, per il calciomercato Inter. Non è di certo una novità: giovane, di grande prospettiva, perfetto per ringiovanire la stagionata difesa nerazzurra anche perché conosce già Cristian Chivu, che lo ha avuto nei mesi scorsi al Parma, l’identikit è perfetto, anche se la concorrenza non manca.

Proprio per questo motivo il Parma può permettersi di tenere alto il prezzo del cartellino di Giovanni Leoni e di conseguenza oggi La Gazzetta dello Sport sottolinea che la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, perché l’Inter ha stanziato 30 milioni di euro, ma gli emiliani non sembrano intenzionati a scendere sotto i 40. Ecco perché per questa trattativa i tempi potrebbero essere lunghi.

Non è di per sé una frenata, Giovanni Leoni resta una priorità per il calciomercato Inter, ma la sensazione è che il Parma sarebbe felice di tenerlo per un altro anno, quindi si deve pensare anche a delle alternative. In difesa non ci sono buchi, specie dopo la conferma di Bisseck, ma diversi elementi non sono più giovanissimi, in particolare Acerbi e De Vrij, quindi non si può puntare su un solo nome in entrata.

Serve come minimo il proverbiale piano B, un difensore che possa essere una valida alternativa al classe 2006 per il calciomercato Inter. Si era fatto il nome di Mario Gila della Lazio, anche a causa della recente visita in sede del suo procuratore (che è lo stesso di Lautaro Martinez), ma in realtà il preferito dovrebbe essere Koni De Winter, classe 2002 del Genoa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: L’ALTERNATIVA E I NOMI PER FARE CASSA

Ecco allora che un altro nome caldo in difesa per il calciomercato Inter è quello di Koni De Winter. Per il calciatore rossoblù dovrebbe bastare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, inoltre si potrebbero sfruttare i canali aperti con il Genoa che segue Valentin Carboni, quindi ci potrebbe essere uno scambio in vista. Questo ovviamente non significa che l’Inter abbandonerà Giovanni Leoni, ma è doveroso avere delle alternative pronte, come Beppe Marotta e Piero Ausilio sanno molto bene: questi sono quindi i due nomi caldi per ringiovanire la difesa nerazzurra.

In ogni caso, per il calciomercato Inter c’è anche bisogno di fare cassa, in particolare se ci sarà da finanziare l’acquisto di Giovanni Leoni, ma non solo. In primo piano in tal senso c’è la frenata su Hakan Calhanoglu, per il quale adesso lo scenario più probabile sembra essere la permanenza a Milano. Ecco perché si lavora soprattutto in uscita, anche se con operazioni di minore impatto, anche dal punto di vista tecnico: Tajon Buchanan è vicinissimo al Sassuolo così come Sebastiano Esposito al Cagliari, mentre Aleksandar Stankovic potrebbe essere destinato al Bruges. In totale potremmo parlare di circa 25 milioni di euro.