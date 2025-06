Calciomercato Inter news: per il giovane talento Giovanni Leoni è pronto l’assalto, le cifre del possibile accordo con il Parma (oggi 30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: GIOVANNI LEONI SI AVVICINA

Sappiamo che Parma in questo momento è un luogo chiave per le trattative del calciomercato Inter, perché la dirigenza nerazzurra punta forte sui talenti che il nuovo allenatore Cristian Chivu ha conosciuto nei mesi scorsi, quando ha allenato la squadra emiliana conducendola fino alla salvezza.

In particolare Ange-Yoan Bonny si può ormai considerare di fatto nerazzurro e sarà il terzo acquisto dopo Petar Sucic e Luis Henrique, che già sono negli Stati Uniti e stanno giocando con l’Inter il Mondiale per Club 2025, di conseguenza adesso l’attenzione può concentrarsi soprattutto sul difensore Giovanni Leoni.

Ormai tifosi e appassionati lo sanno molto bene, parliamo di un classe 2006 che sarebbe perfetto anche per il piano di ringiovanimento della rosa dell’Inter, di livello eccellente in questi anni ma con qualche “problema” legato alla carta d’identità per l’età di molti dei suoi protagonisti di spicco, anche nel reparto difensivo.

Giovanni Leoni risponderebbe quindi a tutti i requisiti: giovane ma con qualità già riconosciute e certificate, ha iniziato già a fare esperienza in Serie A e naturalmente conosce l’allenatore Chivu, le sue metodologie in allenamento e il suo modo di giocare in partita.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA RICHIESTA DEL PARMA PER LEONI

Ecco allora che per il calciomercato Inter proprio Giovanni Leoni diventa una delle priorità assolute, ma con una strada più complicata rispetto all’affare Bonny. Il Parma infatti punta molto sul talento della difesa, vorrebbe magari tenerlo almeno per una stagione ancora per poi eventualmente venderlo fra un anno a una cifra che potrebbe essere ben più alta di quella attuale, se nel campionato 2025-2026 Giovanni Leoni dovesse mantenere le aspettative che ha suscitato finora con il suo eccellente impatto in Serie A nelle 17 partite giocate – proprio con Chivu è diventato titolare.

Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono pronti a mettere sul tavolo 30 milioni di euro, uno sforzo notevole per un ragazzo che tutto sommato gioca da titolare nel massimo campionato da nemmeno mezza stagione. C’è però la volontà di soddisfare una richiesta di Chivu e anche di ringiovanire un reparto che ne ha bisogno più di altri, considerando che Acerbi e De Vrij sono entrambi veterani, inoltre un acquisto immediato scongiurerebbe l’asta che potrebbe crearsi fra un anno. Il Parma si lascerà convincere?