Calciomercato Inter news/ Godin in bilico? C’è l’alternativa Darmian!

Voci clamorose su Diego Godin stanno vivacizzando in queste ore il calciomercato Inter. Il difensore uruguaiano ex Atletico Madrid sta infatti faticando più del previsto nella nostra Serie A e La Gazzetta dello Sport riporta oggi – citando voci che già da giorni circolano in Spagna – che Godin starebbe pensando di tornare a Madrid, forse addirittura già a gennaio. La situazione non è critica, perché l’Inter ha la migliore difesa del campionato: Diego Godin tuttavia non sta riuscendo a dare quel valore aggiunto che si ipotizzava e le colonne restano Stefan De Vrij e Milan Skriniar oltre a Samir Handanovic. In particolare Godin sta facendo fatica ad adattarsi alla difesa a tre, che però è un “dogma” calcistico per Antonio Conte, che nel frattempo si gode la crescita di Alessandro Bastoni, non a caso schierato spesso proprio al posto di Godin.

CALCIOMERCATO INTER: CASO GODIN, SI SEGUE DARMIAN

Resta da capire se per Diego Godin questo sarà solo un “mal di pancia” passeggero oppure qualcosa di più serio. Nel secondo caso, attenzione alla candidatura di Matteo Darmian, che l’Inter sta seguendo sia come terzino sinistro sia come jolly difensivo in stile D’Ambrosio, anche perché in Inghilterra il giocatore del Parma ha già giocato come terzo centrale in una difesa a tre. Darmian dunque nel mirino dell’Inter, come alternativa a Marcos Alonso ma ancora di più se dovesse davvero scoppiare il “caso” Godin. Il giocatore cresciuto nel vivaio del Milan è rientrato in Italia dopo l’esperienza con il Manchester United ed è uno dei titolari del Parma, ma naturalmente l’ipotesi di passare all’Inter e di giocarsi lo scudetto è intrigante per Darmian.

