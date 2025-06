CALCIOMERCATO INTER NEWS, CERCASI ATTACCANTI

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un attaccante. I nerazzurri sono spesso stati traditi dalla condizione fisica delle proprie riserve offensive: da Arnautovic a Taremi, passando per Correa. Tra acciacchi e infortuni ricorrenti, il trio che avrebbe dovuto sostituire ogni tanto Lautaro Martinez e Thuram non ha convinto.

Per questo i nerazzurri, in vista della prossima stagione, avrebbe messo quantomeno le basi su alcuni obiettivi come Bonny del Parma e Hojlund del Manchester United. Il danese aveva fatto molto bene in Italia con l’Atalanta, tanto da convincere i Red Devils ad investire 70 milioni.

Le cose non sono andate come si pensava: al netto di qualche momento positivo, l’esperienza fin qui di Hojlund all’Old Trafford è tutt’altro che memorabile. Per questo l’idea di una possibile partenza potrebbe far felice sia il giocatore che lo stesso United.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PIANO PER HOJLUND

Il calciomercato Inter trova però alcune dinamiche contrastanti con i propri pensieri. Infatti i meneghini, secondo La Gazzetta dello Sport, vorrebbero acquistare Hojlund dal Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I Rd Devils non sono d’accordo e hanno fatto capire che verranno prese in esame solamente offerte per una cessione a titolo definito. Inoltre, il club inglese si è già arreso dinanzi alla realtà ed è disposto ad accettare proposte sui 50 milioni, 20 in meno rispetto a quelli investiti.

La trattativa è aperta, i contatti ci sono e tutto può sbloccarsi ma dipende dall’Inter. L’idea dei nerazzurri è approfittare del Mondiale per Club e dei suoi lauti introiti per mettere da parte un tesoretto tale da poter essere investito per Hojlund.

