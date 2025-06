CALCIOMERCATO INTER NEWS, HOJLUND VERSO LA PERMANENZA

Il calciomercato Inter vede allontanarsi Rasmus Hojlund. L’attaccante danese si era trasferito nel 2023 dall’Atalanta al Manchester United per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, ma fin qui il danese non ha rispettato le aspettative.

Hojlund ha segnato 26 gol in 95 presenze, giocando spesso sotto il suo livello e non convincendo né i Red Devils né gli addetti ai lavori. Si è parlato tanto di un suo ritorno in Italia, in modo da ritrovare quella forma splendida che aveva mostrato a tutti a Bergamo.

L’Inter sarebbe potuto calzare a pennello per Hojlund, dato che i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante per aumentare il parco offensivo attualmente formato da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic, Taremi e Correa.

Rasmus però è stato abbastanza chiaro sul suo futuro: “Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di andare in vacanza, e poi mi dedicherò completamente al progetto in corso”

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FRATTESI TRA ROMA E NAPOLI

Il calciomercato Inter deve anche gestire alcune dinamiche in uscita. Abbiamo prima elencato Correa e Arnautovic: il primo è praticamente pronto per andare al Botafogo mentre è ancora da decifrare il futuro dell’austriaco.

A centrocampo c’è la questione Frattesi, che piace a Roma e Napoli interessate a migliorare la propria zona nevralgica. Al momento l’Inter preferisce tenerlo, ma naturalmente tutto dipenderà da cosa deciderà Cristian Chivu.

A proposto del tecnico, il rumeno è solito preferire una squadra giovane ed ecco che Asllani torna a sperare. La sua permanenza è a rischio nonostante l’ex Empoli voglia restare. Chissà se con Chivu la storia possa cambiare.

