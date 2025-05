CALCIOMERCATO INTER NEWS, HOJLUND INTERESSA PER L’ATTACCO

Il calciomercato Inter è in fermento nonostante gli imminenti impegni che vedranno i lombardi lottare prima per lo Scudetto a distanza col Napoli e poi per la finale di Champions Leauge contro il Paris-Saint Germain. I dirigenti del club nerazzurro lavorano infatti senza sosta per mantere competitivo anche nel prossimo anno un organico già molto forte come dimostrato dal rendimento espresso dalla rosa durante la stagione che sta per concludersi. Uno dei reparti più chiacchierati rimane in ogni caso l’attacco, dove due giocatori potrebbero partire.

Il veterano Marko Arnautovic potrebbe infatti non proseguire la sua seconda avventura interista, visto che aveva conquistato il Triplete nel 2010, soprattutto a causa dell’età del calciatore, con i milanesi maggiormente interessati ad un elemento su cui poter contare con una certa continuità e per più stagioni. In bilico c’è anche la posizione di Mehdi Taremi, riserva di lusso per Lautaro e Thuram che potrebbe pure prendere in considerazione qualche offerta se gli verrà proposto di giocare altrove da titolare.

Un profilo che farebbe al caso dell’Inter in questo senso per migliorarsi ed eventualmente rimpiazzare un calciatore è Rasmus Hojlund, di proprietà del Manchester United. I Red Devils sono reduci da una delle peggiori annate calcistiche della loro storia avendo perso la finale di Europa League contro i connazionali del Tottenham che potrebbe anche scavalcarli nella classifica dela Premier League e finire così al quart’ultimo posto. L’ex atalantino non ha brillato nè sotto la guida di Ten Hag prima nè quella di Amorim poi collezionando appena 10 reti e 4 assist in ben 51 presenze stagionali che hanno comunque attirato l’attenzione non solo dei lombardi ma pure di Napoli e Juventus, pronte a battagliare per aggiudicarselo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SIRENE ARABE PER MISTER INZAGHI

Non solo calciatori se si parla di calciomercato Inter in questi ultimi giorni del mese di maggio. Dai rumors delle scorse settimane sono infatti emerse delle suggestioni riguardanti il possibile addio in panchina di mister Simone Inzaghi e la destinazione più probabile per il tecnico sarebbe l’Arabia Saudita. Il club interessato ad accaparrarsi l’allenatore italiano è l’Al-Hilal, società che sarebbe arrivata ad offrirgli addirittura 20 milioni di euro a stagione pur di convincerlo a sposare il loro progetto.

Stando a quanto rivelato dalla redazione di Tuttosport, la proposta araba sarebbe già stata declinata da Inzaghi e dal suo entourage, convinto nel puntare su altre avventure professionali se non proseguirà il cammino intrapreso con l’Inter. Soprannominato “il Demone”, l’ex attaccante della Lazio Campione d’Italia gode della stima incondizionata dei suoi attuali tifosi e ricordiamo che ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2026, ovvero entro la fine della prossima annata calcistica.