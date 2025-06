CALCIOMERCATO INTER NEWS, NEL MIRINO L’EX SERIE A

Il calciomercato Inter avrà un ruolo fondamentale in questa difficile estate nerazzurra. Dal sogno Triplete (o poker, se si considera la Supercoppa Italiana) agli “zero tituli“, un pessimo epilogo per i meneghini rimasti a mani vuote.

Dalla Supercoppa persa con il Milan alla batosta in finale di Champions League, passando per l’uscita in semifinale di Coppa Italia e lo Scudetto perso di un punto: il ciclo sembra finito per molti, ma la società farà il massimo per smentire le voci.

Intanto la dirigenza guarda in attacco e pesca Rasmus Hojlund. Il calciatore che piace anche alla Juventus, anch’essa alla ricerca di una punta, potrebbe ritrovare la sua miglior forma in Italia dopo aver brillato con l’Atalanta e zoppicato in Inghilterra.

Il giocatore infatti ha segnato appena 10 gol in 50 partite, troppo poco per un attaccante pagato 75 milioni nel 2023. I Red Devils chiedono ora almeno 40 milioni e l’Inter prepara un’offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, VIEIRA PER IL DOPO INZAGHI

Il calciomercato Inter deve trovare una soluzione per la guida tecnica. Simone Inzaghi è sempre più vicino a lasciare i nerazzurri: se la notizia era nell’aria già da tempo, il 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG ha accelerato le cose.

Il futuro dell’allenatore piacentino è ancora tutto da scrivere. Si parla di un clamoroso passaggio alla Juventus così come di un trasferimento in Arabia Saudita a 25/30 milioni a stagione, quest’ultima la pista più percorribile ad oggi.

Se dovesse veramente concretizzarsi l’addio del tecnico, l’Inter dovrà assolutamente trovare un sostituto. Il nome in pole position rimane quello di Cesc Fabregas, ma il Como ha già fatto capire che non vuole cedere e dunque dovrà essere lo spagnolo in caso ad imputarsi.

Tra i vari nomi accostati alla panchina dei meneghini c’è anche quello di Patrick Vieira. Il francese, con un passato all’Inter da calciatore, ha svolto un ottimo lavoro al Genoa ma non ha ancora dato il via libera alla permanenza dunque potrebbe palesarsi in caso di proposta dei nerazzurri.