CALCIOMERCATO INTER NEWS, HOJLUND IN POLE

Il calciomercato Inter è alla ricerca di attaccanti. I nerazzurri hanno già ceduto Joaquin Correa al Botafogo mentre sia Marko Arnautovic che Mehdi Taremi sono nella lista cedibili dunque si aspetta una società intenzionata ad acquistarli.

Naturalmente se queste cessioni dovessero avverarsi, l’Inter andrà alla ricerca di due attaccanti. Il primo nome nonché il sogno di mercato dei nerazzurri è Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 del Manchester United.

L’ex Atalanta non si è trovato bene all’Old Trafford e piuttosto che sprecare anni importanti della sua carriera preferirebbe andarsene, magari tornando in Italia dove proprio con la squadra di Bergamo aveva catturato l’occhio a molti addetti ai lavori.

I Red Devils vogliono cederlo in maniera definitiva chiedendo 45 milioni, una cifra e una modalità che l’Inter non è affatto intenzionata a prendere in considerazione. I meneghini infatti preferirebbe un prestito con eventuale riscatto dilazionato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BONNY IN ARRIVO

Il calciomercato Inter intanto è vicina a chiudere il colpo Bonny. Già a gennaio i nerazzurri avevano bloccato il centravanti del Parma, che però aveva chiesto di mantenerlo in rosa fino al termine della stagione per salvarsi con più tranquillità.

Ora però i crociati sono disposti a cedere il proprio attaccante, ma solamente ad una cifra pari a 20 milioni. L’Inter sarebbe disposta a spenderli però solamente con l’aggiunta di bonus, che siano di squadra oppure di giocatori.

Per quanto riguarda il centrocampo, c’è sempre da sbloccare l’affare Calhanoglu. Il turco sembra vicino a trasferirsi al Galatasaray e questo potrebbe i nerazzurri ad investire su un sostituto dato che Asllani verrà ceduto.

