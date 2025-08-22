Il calciomercato Inter vede i nerazzurri molto attivi ed a caccia di rinforzi per la prossima stagione. La priorità ora resta l'arrivo di un difensore

Calciomercato Inter, i nerazzurri seguono la linea Oaktree

Il calciomercato Inter vede i nerazzurri come una delle squadre più attive per questi ultimi giorni di calciomercato. La società ha chiuso nelle ultime ore per l’arrivo del giovane talento francese Diouf, arrivato per 25 milioni di euro bonus compresi ma questo non sarà l’ultimo colpo ed il club ha un tesoretto da 50 milioni da investire.

Le priorità almeno sono un difensore ed eventualmente un attaccante, il club nerazzurro sta valutando varie piste ed i profili riguardano giocatori giovani e con grandi margini di miglioramento. La nuova linea di Oaktree è chiara a tutti, e la società vuole investire ma in giocatori con grandi margini di miglioramento.

Nelle ultime ore il giornalista Ivan Zazzaroni ha rivelato di un forte interesse Inter per il ventenne difensore del Rennes Jacquet, giovane talento che ha ricevuto apprezzamenti in tutta Europa. Il giocatore piace e non poco ma allo stesso tempo il club francese ha frenato i nerazzurri con una richiesta da 50 milioni di euro e al momento quindi la trattativa si è bloccata in partenza. Vedremo se ci sarà però un assalto da qui a fine mercato.

Calciomercato Inter, occhio all’affare Lookman

Al momento il calciomercato Inter è legato alla difesa e deve arrivare un giocatore che può giocare sia come centrale che come braccetto ed uno dei nomi più caldi è il difensore dell’Udinese Omar Solet, giocatore molto apprezzato e che i friulani valutano circa 25 milioni di euro. Si lavora sulla formula, l’Inter vorrebbe un prestito con diritto di riscatto il prossimo anno.

Tornando ai giovani nelle ultime ore c’è da registrare il forte interessamento dell’Utrecht per Berenbruch, gioiello dell’Inter Primavera che quest’anno giocherà in serie C con l’Under 23. Gli olandesi hanno offerto una proposta di acquisto a titolo definitivo, lasciando recompra ai nerazzurri ma l’Inter ha detto no, dicendo di puntare molto sul giocatore.

Infine il club milanese tenterà un assalto a fine mercato per l’attaccante con la vicenda Lookman che continua a tenere banco e la società spera ancora in un accordo dell’ultim’ora. Si valutano però possibili alternative e negli ultimi giorni di mercato potrebbero arrivare in prestito dalla Premier profili in uscita come Nkunku o anche come Garnacho.