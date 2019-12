CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Idea Mertens a parametro zero: Dries rifiuta il Borussia

Le suggestioni del calciomercato Inter riguardano anche l’estate 2020, quando i nerazzurri potrebbero pensare a un Dries Mertens svincolato dal Napoli e di conseguenza parametro zero di lusso per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Riepilogando la situazione, sappiamo che il contratto che lega Mertens al Napoli scadrà il 30 giugno prossimo e sappiamo pure che dopo le recenti tensioni in casa partenopea è al momento difficile ipotizzare che il belga e Aurelio De Laurentiis possano prolungare l’accordo. Una ipotesi naturalmente è che Mertens lasci Napoli già a gennaio, per consentire alla società di incassare qualcosa dalla sua cessione. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Dries Mertens avrebbe però detto no al Borussia Dortmund, pronto a prenderlo già in questo mese di gennaio. Il belga è da alcune settimane nel mirino dell’Inter, che vorrebbe approfittare della scadenza dell’accordo con i partenopei per prenderlo a parametro zero, dunque naturalmente pensando già alla prossima stagione. La volontà di Mertens sembra però essere quella di indossare in Italia solo la maglia del Napoli, dunque potrebbe essere più facile ipotizzare un futuro del belga lontano dalla Serie A, a meno che i partenopei lo convincano a rinnovare con una proposta di contratto biennale fatta recapitare dal presidente De Laurentiis all’entourage del calciatore.

