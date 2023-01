CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Idea scambio Kessie-Brozovic, Gagliardini: “Voglio giocare”

Calciomercato Inter news, possibile scambio tra Kessie e Brozovic col Barça

In queste ore di calciomercato invernale sta emergendo un’indiscrezione riguardante l’Inter e lo scambio con una big d’Europa coinvolgendo due giocatori importanti. Stiamo parlando del possibile trasferimento di Marcelo Brozovic al Barcellona e il ritorno a Milano, sulla sponda nerazzurra di Franck Kessie. Come già scritto nei giorni scorsi, il croato piace molto ai blaugrana che avrebbero proposto questa soluzione non essendo stati convinti dal rendimento dell’ivoriano, arrivato a parametro zero solamente la scorsa estate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rumors provenienti dalla stampa spagnola dovranno fare i conti con la volontà dell’Inter di puntare ancora a lungo su Brozovic e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi sviluppi al riguardo.

Chi non sembra intenzionato a proseguire la sua avventura con l’Inter decidendo quindi di lasciare i lombardi in fase di calciomercato è Roberto Gagliardini. Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno 2023 e quindi al termine della stagione in corso, ha parlato a Sky Sport dopo la partita vinta contro il Verona spiegando: “Non è facile giocare poco, ma provo a fare il massimo. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Stasera siamo stati bravi a segnare subito, poi sappiamo che il Verona gioca a uomo e siamo stati lucidi a girare palla per poi andare in porta. Venivamo da 120 minuti col Parma, la vittoria è la cosa più importante. In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro. Se sono arrivato all’Inter è per la mia cultura del lavoro. Il contratto in scadenza? Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni”.

Calciomercato Inter news, per Thuram se ne riparlerà in estate

In estate poi l’Inter rifletterà se tentate di mettere o meno le mani su Marcus Thuram, profilo seguito già dalla scorsa finestra di calciomercato. Il giocatore del Borussia Monchengladbach non dovrebbe comunque lasciare i tedeschi nell’immediato come spiegato anche dal suo attuale allenatore Daniel Farke che ha dichiarato: “Non penso che Marcus sia particolarmente attratto da un club in particolare. Non si può escludere nulla nel mondo del calcio, ma di una cosa sono certo: giocherà una grande seconda parte di stagione con la nostra maglia”.

