CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Idee per la difesa: occhi su Otamendi e Chalobah (6 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: GRANDI MANOVRE IN DIFESA!

Il calciomercato dell’Inter si sta muovendo con determinazione per rafforzare il reparto difensivo, e sembra aver individuato una grande opportunità nella decisione del Benfica di non rinnovare il contratto di Nicolas Otamendi. Il club portoghese, fresco vincitore del campionato nazionale, si priverà quindi del suo capitano, mentre i nerazzurri sono alla ricerca di un degno sostituto per Milan Skriniar, che sta preparando il suo trasferimento al Paris Saint-Germain. L’obiettivo di Simone Inzaghi è chiaro: rinforzare la difesa e costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Otamendi non rinnova con il Benfica: contatti già avviati (5 giugno 2023)

La concorrenza di calciomercato per Otamendi sembrava inizialmente provenire dal Real Madrid, ma i piani dell’Inter hanno subito una svolta quando il club spagnolo ha accelerato il rinnovo del contratto di Nacho, difensore molto apprezzato dal nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Di conseguenza, l’Inter ha virato con decisione verso Otamendi, un giocatore con cui si è già scontrata durante questa della Champions League. L’Inter ha dimostrato tutto il suo valore nei quarti di finale della competizione europea, eliminando il Benfica grazie a due prestazioni brillanti. Durante quegli incontri, Otamendi ha avuto modo di sperimentare l’intensità e la qualità dei giocatori nerazzurri, in particolare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che potrebbero diventare i suoi futuri compagni di squadra.

Calciomercato Inter News/ Umtiti, da Lecce a San Siro: si può trattare con il Barcellona (29 maggio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHALOBAH PRIMA ALTERNATIVA

Il calciomercato dell’Inter valuta comunque anche delle alternative: i nerazzurri che hanno avviato i contatti con il Chelsea per discutere delle potenziali trattative. Oltre all’interesse manifestato dal club inglese per Onana (l’Inter per sostituirlo si è già mossa su Vicario), sembra che l’Inter stia prendendo in considerazione l’idea di portare a Milano il difensore Chalobah, un obiettivo che il direttore sportivo Marotta aveva già puntato lo scorso anno. La trattativa con il Chelsea si preannuncia complessa, ma l’Inter sembra determinata a portare a termine le operazioni di mercato necessarie per costruire una squadra ancora più competitiva di quella che ha già raggiunto quest’anno la finale di Champions League.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Spunta il nome di Verratti in caso di addio a Brozovic

Chalobah, classe 1999, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, ma potrebbe lasciare Londra già durante questa estate. Il suo futuro dipenderà in gran parte da Pochettino, che prenderà le redini del Chelsea a partire dal primo luglio 2023. Il valore di Chalobah sembrerebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro. L’Inter ha dimostrato un vivo interesse per il giovane difensore e ora spetta al club inglese prendere una decisione. Chalobah rappresenterebbe un’aggiunta giovane e promettente alla retroguardia nerazzurra, ma bisognerà accordarsi per il cartellino partendo anche da un eventuale prestito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA