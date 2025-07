Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ederson e Dumfries al centro dei rumors 4 luglio

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL BARCA PENSA A DUMFRIES

ll calciomercato Inter sta facendo i conti con l’intricata situazione di Hakan Calhanoglu da risolvere al più presto ma i nerazzurri potrebbero presto perdere un altro importante elemento presente nell’organico che ha ben figurato nel panorama internazionale degli ultimi anni. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, esterno olandese sotto contratto fino a giugno del 2028.

Arrivato dal PSV di Eindhoven nel 2021 come sostituto di Hakimi, passato al Paris Saint-Germain, Dumfries ha contribuito ai recenti successi ottenuti dall’Inter aggiungendo infatti al proprio palmares uno Scudetto, due Coppe Italia e ben tre Supercoppe Italiane. Ora però il suo futuro a Milano appare in bilico anche a causa delle voci di mercato provenienti dalla Spagna.

Secondo i rumors di calciomercato Inter, il Barcellona vorrebbe infatti mettere le mani sul ventinovenne di Rotterdam sfruttando la clausola valido per i club esteri da 25 milioni di euro esercitabile fino al 15 luglio. I blaugrana hanno testato dal vivo le abilità di Dumfries nei due scontri avvenuti in occasione della semifinale di Champions League ed il valore dell’esterno dovrebbe aumentare sensibilmente dopo quella data se qualcuno vorrà aggiudicarselo.

Non è però detto che il Barça decida di acquistarlo realmente a causa dei costi relativi all’ingaggio dello stesso. Attenzione dunque ad eventuali proposte provenienti dalla Premier League, dove ci sono diversi club che hanno un’ampia disponibilità economica. Oltre a Calhanoglu, sempre vicino al Galatasaray, potrebbe muoversi dunque pure Dumfries e attenzione anche alla situazione di Marcus Thuram, il quale potrebbe a sua volta ascoltare offerte inglesi a seguito degli screzi avuti con il capitano Lautaro Martinez. In caso di addio effettivo, l’Inter è pronta a virare forte su Richard Rios del Palmeiras.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, EDERSON TRAMITE LE USCITE

I dirigenti nerazzurri stanno in ogni caso ragionando anche sugli eventuali movimenti in entrata per il calciomercato Inter ed il nome più gettonato rimane quello di Ederson dell’Atalanta. Il centrocampista brasiliano è stato individuato come l’elemento preferito per sostituire il partente Calhanoglu ma la richiesta da 70 milioni di euro della famiglia Percassi ha frenato sul nascere questa ipotetica trattativa. I lombardi hanno bisogno di monetizzare se vogliono davvero riuscire a mettere a segno un colpo del genere.

Il denaro necessario per arrivare a Ederson dovrebbe quindi arrivare dalle cessioni, a cominciare dai top player interisti sopra citati. Pure Davide Frattesi potrebbe essere sacrificato sempre che arrivi un’offerta congrua al suo valore di mercato e gli vengano offerte garanzie in merito al suo impiego in campo con maggior continuità in confronto a quanto avvenuto sotto la gestione Inzaghi. Altre cessioni utili in questo calciomercato Inter all’acquisto di Ederson, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero poi quelle di Aleksandar Stankovic, valutato 10 milioni e cercato dal Club Brugge che sta per cedere Jashari al Milan, così come quella di Sebastiano Esposito, accostato ad alcune società come pure la Fiorentina ed in uscita per non meno di 7 milioni.