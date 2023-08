CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il Bayern fa melina per Pavard, Schuurs l’alternativa? (25 agosto 2023)

L’Inter è in fermento nell’ambito del calciomercato, soprattutto per l’operazione che dovrebbe portare Benjamin Pavard sotto la maglia nerazzurra. Sebbene un accordo sia stato raggiunto tra il giocatore, il Bayern Monaco e l’Inter, la chiusura definitiva dell’affare sembra tardare ad arrivare, generando incertezze sulla sua conclusione. Si tratta di una semplice frenata o di un ostacolo di maggior rilevanza che potrebbe mettere a rischio l’intera trattativa?

L’Inter attende con ansia il via libera dal Bayern Monaco, tappa essenziale per avviare il trasferimento di Pavard. Tuttavia, è cruciale che il tecnico Tuchel disponga di un sostituto adeguato per il giocatore, affinché l’operazione possa procedere senza intoppi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore tedesco sta cercando di convincere il giocatore a rimanere, ora che Stanisic ha lasciato il club bavarese. Questa situazione di stallo deve essere risolta tempestivamente, soprattutto considerando che la finestra di calciomercato si chiude tra solamente una settimana.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE ALTERNATIVE A PAVARD

Nonostante l’attesa, l’Inter mantiene la fiducia e si appresta a ricevere notizie dalla Germania. Tuttavia, in caso di mancato sblocco della situazione, il club italiano prenderà provvedimenti adeguati. Attualmente non esiste una scadenza definita, ma la pressione sta aumentando e i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere cruciali per definire il destino dell’operazione. Nel caso in cui l’affare per Benjamin Pavard non dovesse concretizzarsi, l’Inter esplorerà alternative. Il giocatore stesso, il cui contratto scade nel 2024, potrebbe diventare un obiettivo a parametro zero per la prossima stagione, a meno che non siano concordati rinnovi contrattuali.

Inoltre, un nome che potrebbe assumere rilevanza nelle prossime ore è Perr Schuurs del Torino. Il giocatore rappresenta un’alternativa a Pavard, con un costo simile (tra i 27 e i 30 milioni, bonus inclusi), ma con una formula diversa. Il Verona potrebbe essere coinvolto in questa vicenda, aprendo la possibilità di uno scambio che coinvolge anche il giocatore Hien. In definitiva, l’affare che riguarda Benjamin Pavard e l’Inter rimane l’opzione più probabile al momento, ma tutti i club coinvolti stanno considerando piani alternativi nel caso in cui qualcosa non dovesse andare come previsto. La prossima settimana si prospetta cruciale per delineare il destino del calciatore francese e le strategie del mercato dell’Inter.











