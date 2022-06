Calciomercato Inter news/ Il Chelsea apre per Lukaku. Asllani si avvicina

Il calciomercato dell’Inter sta entrando nel vivo e sta per arrivare una prima ufficialità. Parliamo dell’acquisizione di Henrikh Mkhitaryan. Entro il fine settimana il calciatore armeno potrebbe sostenere le visite mediche di rito, per poi mettere nero su bianco il contratto fino al 30 giugno 2024 da 3,5 milioni di euro annui. Sarà l’ex Roma a giocarsi il ruolo da mezzala sinistra con Hakan Calhanoglu, più qualità ed esperienza per Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Due squadre su Dumfries. Per la mediana c'è Ederson

Importanti novità arrivano sul dossier Romelu Lukaku. Secondo La Gazzetta dello Sport, il sogno di un ritorno del belga può diventare realtà. Il Chelsea, infatti, ha aperto all’affare. Nessun prestito gratuito, sia chiaro, ma si può discutere dell’inserimento di una contropartita: i nomi possibili sono quelli di Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Ma non è tutto per l’attacco…

Calciomercato Inter news/ Pressing su Bellanova, spunta Schouten (ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER: SI AVVICINA ASLLANI, LE ULTIME SU DYBALA

Tra le ultime notizie di calciomercato legate all’Inter, spazio all’accelerata per arrivare a Paulo Dybala, Secondo quanto riportato da TMW, nelle prossime ore andrà in scena l’incontro tra Beppe Marotta e l’agente dell’argentino, Jorge Antun. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di arrivare il prima possibile alla fumata bianca: proposta da 6 milioni di euro a stagione più bonus, fino ad arrivare a 7 milioni a stagione. L’eventuale firma della Joya non è dunque legata agli addii di Sanchez e Vidal. Per il centrocampo, invece, riflettori accesi sul giovane Asllani dell’Empoli: possibile inserimento di una contropartita, i nomi sono quelli di Radu, Satriano ed Esposito. La dirigenza nerazzurra guarda anche al futuro: TMW rende noto un incontro in sede con gli agenti di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian per rinnovare il contratto e scacciare le sirene di mercato. Infine, tutto da scrivere il futuro di Andrea Pinamonti: reduce da un’ottima stagione in prestito all’Empoli, l’attaccante piace a Monza e Torino.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter news/ Dybala in stand-by, concorrenza per Lukaku (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA