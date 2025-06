Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Anche Asllani nell'affare (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NO DELLA LAZIO PER ROVELLA

Il calciomercato Inter è concentrato su vari reparti ma per il centrocampo il nome che ruota in orbita nerazzurra è uno solo, ovvero quello di Nicolò Rovella. La Lazio detiene il cartellino dell’azzurro grazie al riscatto dalla Juventus per 17 milioni di euro e viene ritenuto un elemento su cui puntare dal nuovo allenatore Maurizio Sarri nonostante l’interesse dei nerazzurri.

La dirigenza interista sta cercando di fornire a mister Cristian Chivu un organico di livello così da poter affrontare nel migliore dei modi la nuova annata calcistica e fino a questo momento il lavoro svolto dal rumeno dopo il repentino addio del tecnico Simone Inzaghi alla guida della prima squadra, essendo passato agli arabi dell’Al-Hilal, sembra meritare più di una ricompensa.

Per questo motivo l’Inter avrebbe preso contatto con i biancocelesti mettendo sul tavolo una prima offerta nelle scorse ore. I milanesi sarebbero, secondo le indiscrezioni più recenti, arrivati ad offrire 35 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani pur di mettere le mani sull’Azzurro. Il valore del ventitreenne albanese è di poco meno inferiore alla quindicina di milioni e nell’annata ancora in corso ha siglato tre gol ed altrettanti assist in 38 apparizioni complessive.

Tuttavia, la Lazio avrebbe già respinto al mittente l’offerta dell’Inter. Il patron Claudio Lotito non sembra affatto intenzionato a togliere un elemento importante al suo allenatore e dovrebbe inoltre rimanere fermo nel chiedere i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria se si vorrà davvero convincerlo a liberare il calciatore.

A questo punto resta da vedere pure quale sarà l’intenzione di Rovella, se continuare alla Lazio o tentare una nuova avventura a Milano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ESPOSITO FA CERCARE UN TREQUARTISTA

Il calciomercato Inter sembra prendere una strada diversa rispetto a quella percorsa nelle scorse settimane dopo la vittoria contro il River Plate al Mondiale per Club 2025. Il primo gol di Pio Esposito con la prima squadra, che è anche valso il successo sugli argentini, starebbe convincendo il presidente Marotta ed i suoi collaboratori a virare su rinforzi in altre zone del campo piuttosto che acquistare un’altra punta oltre all’italiano e senza dimenticare l’imminente arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma.

I rumors del calciomercato Inter rivelano che i nerazzurri starebbero infatti cercando adesso un nuovo trequartista ed è dunque tramontata la pista che portava Rasmus Hojlund a Milano dal Manchester United. I lombardi potrebbero prendere contatto con il Real Madrid per trattare Arda Guler, ventenne turco che sta a sua volta attirando l’attenzione con le sue prestazioni nel torneo in corso negli Stati Uniti.

Il classe 2005 ha comunque un contratto valido fino al 2029 e una valutazione che si aggira tra i 40 ed i 50 milioni di euro. L’arrivo di Mastantuono proprio dal River potrebbe essere propedeutico ad una partenza di Arda Guler.