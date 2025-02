CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIO ESPOSITO CONTINUA A STUPIRE

Francesco Pio Esposito è finalmente esploso ed è destinato ad essere grande protagonista del prossimo calciomercato. Attaccante classe 2005, dallo scorso anno è in forza allo Spezia nella sua prima esperienza fra i professionisti dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Inter. Ma mentre lo scorso anno in 38 presenza Esposito aveva segnato appena 3 gol, in questa stagione a metà febbraio il giovane di Castellammare di Stabia ha già timbrato per 12 volte il cartellino in Serie B. Fratello minore di Sebastiano, in forza all’Empoli in Serie A e Salvatore, suo compagno allo Spezia, gli Esposito potrebbero essere la nuova famiglia d’oro del calcio italiano.

Attaccante tecnico ma con un’ottima struttura fisica, con 12 gol segnati in Serie B Esposito è capocannoniere del campionato cadetto a parimerito con due bomber di assoluto livello ed esperienza, il francese del Sassuolo Armand Lauriente e il bomber del Catanzaro Pietro Iemmello. L’ultima rete è arrivata proprio alla scorsa giornata, quando allo scadere ha dato inizio alla rimonta che ha portato al pareggio contro il Palermo per 2-2. Esposito sta così trascinando lo Spezia, che si trova ora terzo in classifica con un abbondante vantaggio di nove punti sulla Cremonese quarta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PIANO DELL’INTER PER IL FUTURO

Dopo questa straordinaria stagione per Francesco Pio Esposito l’anno prossimo sarà quello del grande salto e potrebbe riguardare molto direttamente il calciomercato Inter. Due anni di apprendistato in Serie B sono bastati per far sbocciare il talento del diciannovenne campano. Il giocatore attualmente è in prestito dall’Inter, che ha prelevato i tre fratelli dal Brescia nel 2014, e ora deve pensare a come tenerselo stretto. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it Bologna, Torino, Cagliari ed Empoli, squadra dove è attualmente accasato il fratello, sarebbero alla finestra per accogliere il giocatore la prossima stagione. Addirittura il Napoli avrebbe ipotizzato una proposta da 20 milioni respinta dai nerazzurri.

Il club nerazzurro infatti non avrebbe la minima intenzione di provarsi del giovane talento campano. La rosa dell’Inter è infatti una delle più “anziane” del massimo campionato, e la freschezza di Pio Esposito potrebbe dare nuova linfa alla squadra di Inzaghi. Nonostante le sirene quindi in casa Inter c’è la volontà di riportare a casa il giocatore per aggregarlo alla spedizione che andrà negli Stati Uniti per prendere parte al prossimo mondiale per club. Un occasione per Simone Inzaghi per valutare le prospettive e l’adattamento del giocatore, e per decidere se aggregarlo fin da subito ai nerazzurri per la prossima stagione o se concedergli un’ulteriore step di crescita in Serie A.