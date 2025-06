CALCIOMERCATO INTER NEWS, FABREGAS COSA HA DECISO?

Il calciomercato Inter è in fibrillazione in queste ore dopo il divorzio con Simone Inzaghi. La panchina nerazzurra è ancora vuota e gli sforzi di Marotta e Ausilio sono tutti indirizzati su Cesc Fabregas che rappresenta la prima scelta. I dirigenti dell’Inter sono rimasti spiazzati dalla decisione di Inzaghi ed erano convinti che alla fine sarebbe rimasto per un altro anno. L’Inter sta vivendo un momento delicato, deve affrontare in breve tempo al ringiovanimento della rosa che passerà per forza da alcune cessioni dolorose.

Una situazione delicata che Inzaghi non ha voluto accettare per passare da parafulmine. Il finale di stagione è stato duro, anche a livello di tensioni nello spogliatoio, e lui ritiene di non avere le motivazioni per iniziare un nuovo ciclo.

Il calciomercato Inter non ha grandi opzioni per la panchina: anche Fabregas è un obiettivo molto complicato perché il Como fa muro, ne sanno qualcosa la Roma e il Leverkusen. Marotta è convinto di poter far breccia nel cuore dell’allenatore spagnolo. Anche ieri sera c’è stato un contatto tra Fabregas e Ausilio che ha aperto qualche spiraglio. Si è parlato di calciomercato e di prospettive future. Spetta ora a Fabregas schiarirsi le idee e convincere, nel caso, la società lariana a liberarlo. Dalla sede nerazzurra filtra un cauto ottimismo. Per ora…

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CORREA IN BRASILE

Il calciomercato Inter riparte dopo la difficile notte di Monaco di Baviera. Il 5-0 incassato dal Paris Saint Germain in finale di Champions League è stata naturalmente una batosta storica per i nerazzurri che però devono guardare avanti.

Sicuramente non ci sarà Simone Inzaghi nel futuro dei meneghini. Il tecnico è stato infatti salutato pubblicamente dalla società dopo quattro stagioni composte da 217 presenze in panchina e 6 titoli, tra cui lo storico 20esimo Scudetto. Inzaghi andrà in Arabia Saudita, all’Al Hilal.

Ancora non è chiaro chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter essendoci tanti profili sulla lista dei dirigenti dell’Inter, ma ancora nessuno che sembra essere realmente vicino, soprattutto dopo la smentita di Cesc Fabregas.

Tornando al calciomercato, l’Inter oltre ad Inzaghi saluta anche Joaquin Correa. L’argentino, a segno nella sua ultima partita in nerazzurro contro il Como, partirà per il Brasile dove vestirà la casacca del Botafogo da svincolato e dunque parteciperà lo stesso al Mondiale per Club.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARRIVA SUCIC

Il calciomercato Inter nel mentre ufficializza anche un colpo in entrata. Si parla di Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003, che si è trasferito dalla Dinamo Zagabria ai nerazzurri per 14 milioni di euro, una cifra importante soprattuto visti le ultime spese dell’Inter.

Sucic in questa stagione ha realizzato 5 gol e 3 assist in 26 partite in campionato mentre in Champions League ha messo a referto tre presenze con due reti all’attivo. Numeri di tutto rispetto per un giocatore di cui si parla un gran bene in patria.

Il sito dell’Inter ricorda: “Petar diventa l’ottavo croato della storia nerazzurra, percorrendo la strada che unisce la Dinamo Zagabria e all’Inter, la stessa intrapresa in passato da Mateo Kovačić e Marcelo Brozović, centrocampisti e pilastri di una Croazia arrivata due volte sul podio Mondiale”.