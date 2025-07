Calciomercato Inter News: le parole di Lautaro Martinez al Mondiale per Clb aprono scenari imprevisti, possibile la cessione di un big?

CALCIOMERCATO INTER NEWS: RIVOLUZIONE DOPO GLI USA?

Sono giorni frenetici per il calciomercato Inter, a cominciare da oggi: la sconfitta subita dalla Fluminense al Mondiale per Club 2025 ha chiuso l’esperienza nerazzurra nel torneo ideato dalla FIFA, da una parte permane la delusione per non essere riusciti a superare gli ottavi.

Dall’altra però l’Inter può finalmente iniziare a programmare la sua stagione: senza volerci addentrare nelle disamine sulla competizione e tutti i dubbi che si trascina, adesso Beppe Marotta e Cristian Chivu possono realmente mettere mano alla rosa e capire dove possa essere implementata.

Intanto le dure parole di Lautaro Martinez dopo il ko di lunedì sera sono già state riprese da Marotta, che ha chiarito come lo sfogo del capitano fosse indirizzato ad Hakan Calhanoglu; quest’ultimo però negli Stati Uniti non c’era (ufficialmente a causa di un infortunio).

Leggendo tra le righe possiamo pensare che Lautaro si riferisse non solo al centrocampista turco ma anche a qualche giocatore che effettivamente è sceso in campo contro la Fluminense. Fosse così, il calciomercato Inter dovrebbe fare chiarezza onde evitare malcontenti nella rosa, ma vediamo ora quali potrebbero essere i nodi da sciogliere.

UNA POSSIBILE PARTENZA CLAMOROSA

Se dovessimo riferirci esclusivamente alla partita di ieri, il calciomercato Inter dovrebbe per esempio pensare alla cessione di Marcus Thuram: il francese ha saltato il girone del Mondiale per Club e poi è rientrato per gli ottavi, ma nell’ora abbondante in cui è stato in campo è parso meno dell’ombra di se stesso, non solo circa la condizione fisica ma anche per la volontà di dialogare con i compagni. Ecco: Lautaro Martinez è il suo partner in attacco, che il capitano abbia additato il francese con le sue parole? Possibile, ma davvero l’Inter potrebbe arrivare alla cessione di Marcus Thuram?

Ora, è chiaro che con un allenatore nuovo e un ciclo virtualmente finito con la finale di Champions League possono essere possibili anche scenari impensabili: per esempio una cessione di Thuram, che ha estimatori e parecchie offerte che potrebbero diventare concrete, e non certo da oggi. Tanto dipenderà da Chivu, che lo ha lanciato titolare contro la Fluminense nonostante fosse lontano dal 100%: un modo come un altro per valutarlo sul terreno di gioco, e prendere eventualmente le sue decisioni. Per l’appunto, resta da chiedersi se davvero possa essere questo lo scenario del calciomercato Inter, ma non ne saremmo del tutto sorpresi…