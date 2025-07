Calciomercato Inter news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Diversi nomi per rimpiazzare il turco 3 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Inter deve fare i conti con il caso scoppiato nelle scorse ore relativo alla possibile partenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista avrebbe un contratto ancora valido fino al 30 giugno del 2027, quando avrà ormai trentatre anni, ma l’interesse espresso dal Galatasaray sin dall’inizio di giugno ha messo in dubbio la sua permanenza in nerazzurro.

Lo stesso ex milanista avrebbe espresso la sua volontà di poter vestire la maglia dei giallorossi poichè sua squadra del cuore, ricordando inoltre che non ha mai giocato nel campionato turco pur essendo il capitano della Nazionale maggiore. Nato in Germania, Calhanoglu è cresciuto lontano dalla Patria anche a livello calcistico tra Mannheim e Karlsruhe per poi esplodere con le maglie di Amburgo e soprattutto Bayer Leverkusen.

Arrivato quindi in Italia, Calhanoglu non si è lasciato bene con il Milan e adesso lo stesso destino sembra ripetersi pure con l’Inter. Il trentunenne, infortunato e quindi incapace di dare alcun contributo nel Mondiale per Club, si è scontrato prima via social e quindi tramite una telefonata con il capitano Lautaro Martinez, il quale aveva invitato chiunque non volesse lottare per il club a lasciare l’Inter dopo la sconfitta patita col Fluminense. I due non si sarebbero chiariti stando alla Gazzetta dello Sport, ribadendo piuttosto i rispettivi pensieri al riguardo.

Il futuro di Calhanoglu appare ormai lontano da Milano e per lui ci sono due strade da percorrere in questa sessione di calciomercato Inter. La prima è quella che lo vedrebbe appunto al Galatasaray, società che però potrebbe non voler spendere i 30 milioni di euro ora necessari per aggiudicarselo dopo una prima richiesta da 40 milioni formulata dal presidente Marotta.

La seconda, quella più gradita all’Inter, sarebbe quella di ritrovare mister Simone Inzaghi in Arabia Saudita all’Al-Hilal, pronto a pagargli 20 milioni di euro all’anno per tre stagioni più un contratto valevole come collaboratore all’interno dello staff del tecnico italiano. Questa in particolare sarebbe la soluzione più gradita all’Inter che spera così di incassare una cifra importante dagli arabi per il cartellino dello stesso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHI SOSTITUIREBBE IL TURCO

Il calciomercato Inter è dunque orientato pure verso l’acquisto di un nuovo centrocampista così da colmare la partenza del suo numero venti. Il colombiano Richard Rios è l’ultimo profilo accostato ai nerazzurri per sistemarsi nel mezzo. Il venticinquenne ha ben figurato al Mondiale per Club negli Stati Uniti con la maglia del Palmeiras e potrebbe forse arrivare per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro.

Il brasiliano Ederson rimane molto distante a causa della valutazione da 70 milioni effettuata dall’Atalanta, decisa a trattenerlo o lasciarlo andare per una cifra che le permetta di rimpiazzarlo a dovere. In questo calciomercato Inter si prospettano due duelli di mercato con la Juventus sia per Morten Hjulmand del Sassuolo che per Angelo Stiller dello Stoccarda. In Serie A invece il profilo più seguito è quello di un altro danese di nome Morten, ovvero Frendrup del Genoa.