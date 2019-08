CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il nuovo messaggio di Wanda Nara (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter ha vissuto quest’estate un tormentone infinito riguardante il futuro di Mauro Icardi. Dopo le durissime frizioni della scorsa stagione, l’attaccante è stato messo fuori rosa e invitato a trovarsi una sistemazione che, a pochissimi giorni dalla fine del mercato estivo, ancora non si è concretizzata. E la telenovela sembra destinata a durare ancora a lungo visto che la moglie-manager dell’argentino, Wanda Nara, ha affidato ai suoi profili social nella serata di mercoledì l’ennesimo messaggio in codice. “A volte i sogni diventano realtà”, ha scritto Wanda in inglese, e in un momento così caldo per il calciomercato sembra difficile che non si tratti di una frase rivolta al suo amato-assistito. Bisogna capire a cosa si potrebbe riferire Wanda Nara, sicuramente non a una permanenza di Icardi in nerazzurro che è stata definitivamente esclusa da Beppe Marotta dopo l’ultimo incontro tra dirigenza e calciatore. C’è qualche pretendente alla finestra, una squadra pronta finalmente a mettere fine al tormentone-Icardi?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL GIORNO DI SANCHEZ

Nel frattempo il calciomercato dell’Inter è sempre molto vivace anche in entrata e quella di oggi dovrebbe essere la giornata dell’ufficialità di Alexis Sanchez in nerazzurro. Il “Nino Maravilla” è già sbarcato a Milano mercoledì, oggi dovrebbe mettere nero su bianco il nuovo contratto che prevede un ingaggio da 5 milioni di euro, con i restanti 7 del suo stipendio al Manchester United garantiti ancora dai Red Devils. Una formula che regala un rinforzo importante a Conte, che attende anche l’ufficialità di Biraghi in un mercato che, con Godin, Barella, Sensi e Lukaku, ha sicuramente fatto compiere all’Inter un salto di qualità notevole. E in attacco il club nerazzurro continua a monitorare Fernando Llorente. Al Napoli avrebbe fatto molto piacere poter mettere le mani su Icardi, ma il giocatore non ha mai preso sul serio l’eventualità di un trasferimento in terra partenopea. Paradossalmente, potrebbe essere proprio l’Inter a soffiare un obiettivo agli azzurri, con lo spagnolo che sarebbe una torre capace di offrire un’idea in più al gioco offensivo di Conte.

