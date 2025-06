CALCIOMERCATO INTER NEWS, DAVANTI HOJLUND O BONNY

Il calciomercato Inter sembra ben orientato verso due profili in particolare per sistemare il proprio reparto avanzato. Stiamo parlando ovviamente di Rasmus Hojlund del Manchester United ed Ange-Yoan Bonny del Parma e secondo i rumors i dirigenti interisti sono al lavoro per aggiudicarsi almeno uno di questi attaccanti nel più breve tempo possibile.

L’imminente avvio del Mondiale per club ha spinto anche l’Inter a muoversi nella finestra speciale che si è conclusa ieri ed i nerazzurri non potranno dunque più portare ulteriori nuovi calciatori dopo i tesseramenti di Sučić e Luìs Henrique. L’interesse per un nuovo attaccante si colloca dunque nella dimensione in cui questo sarà a disposizione di mister Chivu in vista del ritiro prestagionale della prossima annata.

Al momento è Taremi a ricoprire il ruolo di riserva rispetto a Thuram ed il capitano Lautaro Martinez e bisognerà vedere se con mister Chivu le gerarchie verranno stravolte o meno ma intanto è imperativo aumentare il numero di giocatori nel reparto avanzato dopo gli addii di Arnautovic e Correa, a cui non viene rinnovato il contratto in scadenza. L’ex atalantino Hojlund fa parecchio gola ai lombardi che vorrebbero aggiudicarselo sebbene i Red Devils puntino a non perdere troppi soldi rispetto all’investimento da 75 milioni di euro effettuato un paio di anni fa nell’acquistarlo dall’Atalanta.

Il danese non ha inoltre convinto in Inghilterra anche se bisogna comunque dire che tutta la squadra non ha brillato specie nell’ultima annata, conclusa poco sopra la zona retrocessione. Tra costi di ingaggio e trasferimento, Hojlund potrebbe essere proibitivo per l’Inter che tratta anche con il Parma per Bonny. Più prolifico del collega ventiduenne se si guarda a quanto fatto di recente, il ventunnne francese ha già instaurato un certo feeling col tecnico Chivu dopo l’esperienza maturata nel raggiungimento della salvezza a fine campionato. Probabilmente Bonny accetterebbe più volentieri il ruolo di quarta punta rispetto ad Hojlund sebben rimanga comunque da convincere il Parma, che aprirebbe alla cessione in caso di offerta congrua alla propria valutazione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI AL CENTRO DELL’ASTA

Il calciomercato Inter non guarda però solo all’attacco ed ha nel mirino anche un altro calciatore presente nell’organico del Parma. In difesa infatti i milanesi seguono con grandissimo interesse il centrale Giovanni Leoni, protagonista col tecnico Chivu della salvezza raggiunta dai ducali nel finale di Serie A 2024/2025. Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore raccontano addirittura di un incontro fra i dirigenti delle due società proprio per parlare sia di Bonny che soprattutto di Leoni, per il quale è prevista un’eventuale asta di mercato dato che piace pure ad altri club come la Juventus.

I nerazzurri sarebbero però in vantaggio sulle altre pretendenti sebbene la richiesta degli emiliani per il cartellino del diciottenne sia di 25/30 milioni di euro. Il diciottenne nato a Roma ha collezionato diciassette apparizioni complessive in campionato, impreziosite pure da una rete, attirando su di sè l’attenzione di altre squadre come dicevamo e tra queste figurano pure il Milan e l’Atalanta. L’Inter avrebbe in ogni caso ottenuto la pole position ed è in cima alla lista delle eventuali prossime destinazioni di Leoni.