29 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MAROTTA HA INCONTRATO PERCASSI

Giornata importante quella odierna se si parla del calciomercato Inter a fronte degli ultimi aggiornamenti. I milanesi hanno infatti avuto un colloquio diretto con l’Atalanta per cercare di portare a termine la trattativa che riguarda il trasferimento di Ademola Lookman, obiettivo dichiarato per potenziare il reparto offensivo a disposizione di mister Chivu.

L’arrivo di Bonny dal Parma ed il ritorno alla base di Francesco Pio Esposito non sono infatti sufficienti per completare l’attacco interista insieme con il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, specialmente se anche Mehdi Taremi dovesse partire. L’iraniano non ha convinto e si potrebbe presto accasare in Premier League nel caso in cui qualche società dovesse fare sul serio per aggiudicarselo.

Il nigeriano nato a Londra ha già raggiunto l’intesa con l’Inter in merito al contratto da firmare e dovrebbe dunque percepire uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. Resta però da convincere la dirigenza della Dea che in queste ore ha incontrato il presidente Beppe Marotta quando quest’ultimo ha visto l’amministratore delegato Luca Percassi a margine del Consiglio di Lega.

Dopo una possibile offera da 40 milioni di euro più cinque di bonus, si è parlato anche di una proposta da 43 milioni più bonus presentata dagli interisti al fine di avvicinare la richiesta da 50 milioni per il cartellino di Lookman. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per portare o meno a termine questo affare senza dimenticare che ai bergamaschi sarebbe interessato Pio Esposito, ritenuto tuttavia incedibile dal club del capoluogo lombardo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA JUVE TENTA L’INSERIMENTO PER LEONI

Il calciomercato dell’Inter è concentrato sulla trattativa per aggiudicarsi Lookman dall’Atalanta in questi giorni ma gli obiettivi non mancano pure per le altre zone del campo. Nello specifico, in difesa i nerazzurri inseguono Giovanni Leoni del Parma, centrale che fa gola a diverse società, come ad esempio il Milan, dopo avere aiutato il Parma a salvarsi alla fine della scorsa annata calcistica sotto la guida di mister Chivu. Valutato 40 milioni di euro dagli emiliani, Leoni sarebbe disponibile al trasferimento ad una big come l’Inter così come continuerebbe volentieri anche a giocare con i gialloblu almeno per un’altra stagione, essendo legato a loro fino al 2029.

Il presidente Marotta ha parlato di Leoni in conferenza stampa sottolineandone il valore ma auspicando al tempo stesso di poter trovare un centrale altrettanto talentuoso all’interno del vivaio interista, oltre a far capire come siano in corso altre trattative per potenziare l’organico. Intanto però la Juventus potrebbe provare ad inserirsi nella corsa a Leoni con i bianconeri che proverebbero ad accaparrarselo nel 2026, lasciandolo però a giocare ancora per il Parma prima di accoglierlo a Torino in pianta stabile.