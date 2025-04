CALCIOMERCATO INTER NEWS: IMMOBILE PALLINO DI INZAGHI

Il calciomercato Inter si muove per Ciro Immobile: non stiamo parlando di una novità, l’attaccante campano piace da tempo ai nerazzurri che, anche grazie al “mentore” Simone Inzaghi, avevano provato a portarlo alla Pinetina già quando Immobile segnava a raffica nella Lazio, tanto da laurearsi capocannoniere di Serie A per tre volte (la prima di sempre era stata con la maglia del Torino). Lasciati i biancocelesti dopo 207 gol in 340 partite, Immobile è ripartito dal Besiktas: le cifre sono decisamente positive (15 reti in 33 gare) considerato che l’attaccante ha già compiuto 34 anni, è immediatamente risultato decisivo in Supercoppa di Turchia e adesso medita un possibile ritorno nel nostro campionato.

L’Inter, lo sappiamo bene, è alla ricerca di almeno un giocatore offensivo: incerto il futuro di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, a Inzaghi servirebbe una prima punta capace di dare il cambio a Lautaro Martinez e Marcus Thuram senza che la qualità e la pericolosità sotto porta ne risentano troppo e Immobile, giocatore che ha allenato a lungo alla Lazio, sarebbe davvero l’ideale. Stando alle indiscrezioni circolate in queste ore dalla Turchia, sembra che sia stato lo stesso Immobile a dare mandato al suo entourage di cercare una nuova squadra, e avrebbe già dato l’assenso su un eventuale trasferimento all’Inter: una trattativa di calciomercato che dunque potrebbe davvero svilupparsi.

BARELLA, SIRENE DALL’ARABIA SAUDITA

Per un calciatore di ritorno in Serie A, il calciomercato Inter potrebbe registrare un addio: stiamo parlando di Nicolò Barella, solo l’ennesima calciatore finito nel mirino della ricchissima Saudi League. Nello specifico il club sulle tracce del centrocampista sardo sarebbe l’Al Hilal: i campioni in carica possono già contare su elementi che hanno giocato nel nostro campionato, tra questi Sergej Milinkovic-Savic (ex compagno di Immobile alla Lazio), Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo. Tutti acquisti che ai tempi avevano fatto scalpore, essendo giocatori in grado di dare ancora parecchio alle loro squadre o comunque di essere protagonisti nel calcio europeo; forse sarebbe ancora più rumoroso l’approdo di Barella all’Al Hilal.

Il classe 1997 è nel pieno della carriera, e oggi è universalmente riconosciuto come uno dei centrocampisti più forti al mondo: colonna portante dell’Inter, solo in questa stagione è ancora in corsa per vincere scudetto, Champions League e Coppa Italia e ha vinto gli Europei da titolare con la nostra nazionale, anche se in questo caso bisogna dire che sono passati quasi quattro anni è altrettanto vero che ancora oggi Barella è fondamentale per l’Italia di Luciano Spalletti. Infatti, possiamo dire che salvo clamorosi dietrofront il centrocampista sia destinato a rimanere all’Inter; certo che arrivi una grande offerta da una big europea è possibile e in quel caso sarebbe valutata, ma la priorità di Barella è il nerazzurro e nemmeno 35 milioni a stagione, la cifra che l’Al Hilal sarebbe pronto a offrirgli secondo le indiscrezioni, dovrebbe farlo vacillare.