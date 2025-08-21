Calciomercato Inter News: i nerazzurri chiudono per Andy Diouf, il centrocampista arriva dal Lens per 25 milioni bonus inclusi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ECCO IL CENTROCAMPISTA

Il calciomercato Inter ha il suo centrocampista: è prevista magari già per la serata di oggi la chiusura ufficiale della trattativa per Andy Diouf. Come raccontavamo nei giorni scorsi, una volta schiantatasi contro il muro dell’Atalanta per Ademola Lookman l’Inter ha cambiato strategia, abbandonando l’attaccante.

Calciomercato Inter News/ Taremi via in prestito, Amrabat e Rabiot spingono a centrocampo (21 agosto 2025)

La società si è dunque messa alla ricerca di altri profili, nello specifico un difensore (sappiamo della sempre più probabile uscita di Benjamin Pavard) e un centrocampista; se per il primo Beppe Marotta deve ancora trovare la quadra, per il secondo sembra fatta sulla base di 25 milioni di euro (compresi bonus) da girare al Lens per Diouf.

Calciomercato Inter News/ Doumbia e Cissé giovani opzioni per il centrocampo (20 agosto 2025)

Il calciatore francese firmerà un contratto quadriennale da due milioni a stagione; il suo arrivo dovrebbe a questo punto escludere quello di Adrien Rabiot, un’idea dell’ultimo minuto dopo essere stato messo fuori rosa dal Marsiglia, con la mediana a disposizione di Cristian Chivu che sarebbe completata.

Il nome di Diouf magari non è notissimo al grande pubblico, ma stiamo parlando di un calciatore nato nel 2003 che dunque ha ancora parecchi margini di miglioramento, e l’Inter spera che questo affare di calciomercato si trasformi in un punto fisso del proprio centrocampo anche se questo bisognerà vederlo nel tempo.

Calciomercato Inter News/ Rabiot, è addio al Marsiglia: Marotta studia lo scambio (oggi 19 agosto 2025)

IL PROFILO DI DIOUF

Andiamo allora alla scoperta di Andy Diouf, nuovo acquisto del calciomercato Inter, che come detto è un 2003 che è cresciuto nel Psg, idealmente visto che lo ha lasciato a 12 anni: a farlo maturare come calciatore è stato soprattutto il Rennes, poi il centrocampista si è fatto apprezzare nel Basilea e quindi due estati fa è tornato in Ligue 1 per vestire la maglia del Lens. Con i sangueoro ha fatto il salto: 34 presenze in Ligue 1 di cui 27 da titolare, schierato soprattutto nei due di mezzo in un 4-2-3-1 a fare coppia con Neil El Aynaoui, che è stato acquistato dalla Roma, ma capace di agire anche come trequartista.

Le statistiche ufficiali della Ligue 1 ci dicono che nello scorso campionato è stato il migliore per accelerazioni; un giocatore dunque capace di strappare palla al piede, una qualità che all’Inter serve parecchio e, soprattutto, nelle partite in cui Nicolò Barella non sarà disponibile o magari sotto tono. A proposito: resta da capire come Chivu vorrà impiegare Andy Diouf, se come rincalzo delle due mezzali o magari cambiando spartito tattico (passando al 3-4-2-1), di certo ci sarà grande curiosità nel vedere all’opera questo centrocampista francese che potrebbe rivelarsi sorprendente.