Calciomercato Inter News: Giovanni Fabbian occasione per il centrocampo

La stagione nerazzurra si avvia verso la chiusura che potrebbe essere indimenticabile nel caso di vittoria della Champions League o dello scudetto o di entrambi, o che potrebbe essere fallimentare e un’ipotetica fine del ciclo di Simone Inzaghi in caso non riuscisse a portare a casa nessun trofeo tra quelli disponibili. Il calciomercato Inter quindi si muove per andare alla ricerca di giocatori che rinforzino la rosa in vista della prossima stagione in cui l’obiettivo sarà provare a ripetere i risultati di quest’anno, almeno nella lotta fino alla fine per i trofei più importanti.

Una zona di campo dove l’Inter vorrebbe aggiungere qualche nuovo innesto è il centrocampo dove Asllani è già in partenza per l’arrivo di Sucic ma potrebbe essere seguito anche da Mkhitaryan, visto che il prossimo anno compirà 36 anni, il suo posto da titolare verrebbe preso da Zielinski o Frattesi e verrebbe acquistata una nuova mezzala. Il nome con cui i dirigenti potrebbero riempire il buco è quello di Giovanni Fabbian, cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri ora proprietà del Bologna ma su cui l’Inter ha una clausola di recompra di 12 milioni che potrebbe essere esercitata.

Calciomercato Inter News: Joshua Zirkzee e Ange-Yoan Bonny le alternative in attacco

Il calciomercato Inter poi continua a sondare il terreno con diversi giocatori per l’attacco dove sono certi gli addii di Correa e Arnautovic, con Taremi che nelle partite di Champions League contro il Barcellona e in quella di Torino, ha convinto dirigenza e allenatore l’acquisto necessario sarà solamente uno vista la possibilità di aggregare alla rosa uno dei fratelli Esposito. Nelle ultime ore l’interesse di Marotta e Ausilio sembrerebbe essersi mosso per Ange-Yoan Bonny, classe 2003 del Parma che in 35 presenze in Serie A ha segnato 6 gol e fornito 6 assist, unico ostacolo potrebbe essere l’interesse di Napoli e Milan.

Come alternativa al francese la società nerazzurra potrebbe sfruttare l’occasione di un calciatore che nella sua nuova squadra ha trovato poco spazio e quando è stato impiegato non ha inciso tanto da portare il club a muoversi per altri giocatori nel suo ruolo per la prossima estate. Il calciatore in questione è Joshua Zirkzee che in 32 presenze in Premier League con il Manchester United ha segnato solo 3 gol e fornito 1 assist, per la grande spesa fatta in estate però il ventitreenne olandese difficilmente potrebbe arrivare a titolo definitivo ma più facilmente con un prestito secco o con diritto di riscatto.