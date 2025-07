Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Si parla pure di Nico Gonzalez e Frattesi (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SANCHO, NICO GONZALEZ E FRATTESI

Il calciomercato Inter sembra connettersi con quello della Juventus su diversi piani in queste ore di trattative. Negli ultimi giorni è infatti emersa l’indiscrezione riguardante la possibile cessione di Nico Gonzalez ai nerazzurri, con l’argentino che starebbe lasciando la Vecchia Signora dopo appena una stagione ed è anche cercato da alcuni club che militano in Arabia Saudita.

La difficoltà nell’arrivare ad Ademola Lookman dell’Atalanta potrebbe spingere i milanesi a virare su Gonzalez, seguito dall’Al-Alhi che potrebbe anche offrire 30 milioni di euro al fine di aggiudicarselo. Se invece l’Inter metterà le mani sull’ex calciatore dell’Everton, allora la Dea potrebbe prendere contatto con i piemontesi proprio per accaparrarsi il sudamericano.

Intanto però la stampa britannica ha rivelato che l’Inter avrebbe preso contatto con un obiettivo juventino, ovvero Jadon Sancho. Tornato al Manchester United, che vorrebbe lasciare dopo non esser stato riscattato dal Chelsea al termine del prestito dello scorso anno, l’esterno offensivo inglese starebbe aspettando un’offerta concreta per lui ed il suo club di appartenenza.

L’ostacolo maggiore per l’arrivo in Italia di Sancho è rappresentato dall’ingaggio del calciatore e dal fatto che lo United non vuole certo privarsene facilmente dopo aver speso 73 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund. Altro elemento finito nei pensieri dei bianconeri è David Frattesi, il quale non avrebbe ricevuto garanzie in merito al suo impiego in campo con maggior continuità rispetto a quanto accaduto sotto la gestione Inzaghi. La Juve vanta un buon rapporto con l’agente dell’Azzurro, il procuratore Beppe Riso, e potrebbe tornare su di lui qualora completasse qualche cessione importante.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MENDES OFFRE DUMFRIES AL BARCA

Nel frattempo sembra che il calciomercato Inter debba fare i conti con una nuova grana dopo quanto accaduto con Hakan Calhanoglu ed il Galatasaray. Stando agli spagnoli di Sport, il procuratore Jorge Mendes avrebbe preso contatto con il Barcellona per parlare di uno dei suoi assistiti, ovvero Denzel Dumfries. Già finito nel mirino di un’altra big europea come il Manchester City, dove Guardiola nel recente passato ha spesso fatto intendere di aver seguito le partite dei nerazzurri, Dumfries potrebbe essere acquistato per i 25 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria che scadrà soltanto il 31 luglio.

L’argomento Fair Play finanziario tiene però banco anche per queste due società. Nello specifico, gli stipendi dei calciatori sarebbero il problema principale da sistemare per i catalani che potrebbero però puntare su un cavillo burocratico rivedendo il salario di Ter Stegen, forse costretto ai box per un infortunio da correggere chirurgicamente per almeno quattro mesi. Non dovendo versare l’ingaggio al portiere in toto nell’immediato, allora i blaugrana potranno pensare di acquistare Dumfries.